A101 yaptı yapacağını! İphone 11 tekrardan raflarda yerini alacak! Bu fiyata hiçbir yerde yok













iPhone 11, benzersiz bir fırsatla tekrar kullanıcılarla buluşuyor! Bu kez A101'den gelen büyük kampanya ile piyasadan kaldırılan iPhone 11 modeli, yeniden sunulacak. Ülkemizde en popüler serilerden biri olan iPhone 11, A101 tarafından satışa sunulacak. Ülkemizdeki en popüler akıllı cep telefonu markası olarak karşımıza ilk olarak iPhone serileri çıkıyor. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde Apple ürünlerine büyük bir talep bulunuyor. Bu talep sadece akıllı cep telefonlarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bilgisayarlar, tabletler, Macbook'lar ve giyilebilir teknolojik ürünler için de geçerli olmaya devam ediyor.iPhone serileri arasında Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en popüler model, iPhone 11 oldu. Ancak son zamanlarda Apple, iPhone 11 serisinin satışını durdurdu. Bu durum, modeli beğenen ve satın almayı planlayanlar için hayal kırıklığı yarattı. İşte tam da bu noktada, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 devreye giriyor. A101, Türkiye'nin en büyük ve en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olarak, müşterilerine çeşitli teknolojik ürünler sunmaya devam etmektedir. Elektrikli otomobilden scooterlara, elektrikli bisikletlerden bilgisayarlara ve akıllı cep telefonlarına kadar birçok ürünü müşterilerine sunan A101, bu sefer de satışı sona eren iPhone 11'i müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. A101'in "aldın aldın" kampanyası kapsamında satışa sunulacak olan iPhone 11 modeli için heyecanlı bir bekleyiş başlamış durumda. A101, iPhone 11'in satış fiyatını açıkladı! 2019 yılında Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone 11 modeli, güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüğü ve birçok özelliği ile kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Özellikle gelişmiş kamera sistemi, genç kullanıcıların ilgisini çekmişti. Fiyat performans açısından da yüksek puanlar alan iPhone 11, Apple tarafından kısa bir süre önce satıştan kaldırılmıştı. iPhone 11'i satın almak isteyenler, bu karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak, A101 müşterileri için yeni bir fırsat sunuyor. A101, iPhone 11 modelini müşterilerine 18.999 TL fiyatıyla sunmaktadır.