A4 kağıtlarını sattığı iddia edilen müdür açığa alındı

Akıllara durgunluk veren olan Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan bir devlet okulunda yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede bulunan bir okul binasına akşam saatlerinden giren kişileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.
Harekete geçen polis ekipleri olayı araştırdı ve yapılan incelemeler sonunda okula girip çıkanların okul müdürü, yakınları ve kırtasiyeciler olduğunu tespit etti. Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine polis, Okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvurdu. Konuyla ilgili incelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.
Müdür açığa alındı
Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.’nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi. Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi.
Gelen bilgilere göre ilçede bulunan bir okul binasına akşam saatlerinden giren kişileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.
Harekete geçen polis ekipleri olayı araştırdı ve yapılan incelemeler sonunda okula girip çıkanların okul müdürü, yakınları ve kırtasiyeciler olduğunu tespit etti. Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine polis, Okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvurdu. Konuyla ilgili incelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.
Müdür açığa alındı
Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.’nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi. Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi.