DÜNYA
28 Ekim 2022 - 11:56

AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor!

Avrupa Birliği (AB) örgütleri, 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama konusunda anlaştılar.

DÜNYA
28 Ekim 2022 - 11:56
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AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor!


Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasındaki müzakerelerde, araçlara yeni bir karbon emisyon standardı getirecek bir düzenleme üzerinde uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Sonuç olarak, 2035'ten itibaren AB üye ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobiller ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olmak zorunda kalacak.

Otomobil üreticileri, 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak.



Bu nedenle, yukarıda belirtilen tarihten itibaren, benzinli ve dizel dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu yeni otomobiller artık AB ülkelerinde satılmayacak. 2030 için emisyon azaltım hedefi otomobiller için yüzde 55 ve kamyonlar için yüzde 50 olacak.

AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor

"2030 İKLİM HEDEFİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinen yapılan anlaşmaya bağlı olarak şu ifadeleri paylaştı: "Bugün Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi arasında 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu yeni otomobillerin satışına ilişkin siyasi anlaşma yapıldı. 2030 iklim hedefimizdeki başarı yolunda bu çok önemli bir adımdır."

AB, 2050 yılına kadar tüm sektörleri ve araçları sıfır emisyon haline getirmeyi hedefliyor. Bu aşamadan sonra yönetmelik resmi olarak onaylanıp AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yönetmelik, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın bir parçası olan ve 2030 yılına kadar emisyonları en az yüzde 55 oranında azaltmayı hedefleyen "Uyum 55" paketi kapsamındaki öneriler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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