DÜNYA
02 Haziran 2023 - 20:32

AB Büyükelçisi, vize başvurularının 'ret' sebebini açıkladı!

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığını yürüten Nikolaus Meyer Landrut, vize sorununun çözümü için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "AB'nin Türkiye'ye vize vermesini engelleyecek bir politikası yok" diye konuştu.

DÜNYA
02 Haziran 2023 - 20:32
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AB Büyükelçisi, vize başvurularının 'ret' sebebini açıkladı!


Son günlerde AB üye ülkelerine giriş için Schengen vizesimi almak oldukça zorlaştı. Vize başvurularında çok sayıda iptal olduğu söyleniyor.

AB'nin Türkiye heyeti başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, AB'nin vize sorununu çözmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Landrut, konuyla ilgili açıklamasında "AB'nin vizeleri engelleme politikası yok." dedi.

AB POLİTİKASI VE KARARI BULUNMUYOR!

AB Büyükelçisi, vize başvurularının 'ret' sebebini açıkladı



Nikolaus Meyer-Landrut: "Bu yönde bir AB politikası veya kararı yok" ifadelerini kullandığı açıklamasında 2022'de Türkiye'nin en çok Schengen vizesinde başvuru yapan ülke olacağını belirterek, "Türkiye'nin ret oranı şimdilerde dünya ortalamasının altında." diye konuştu.

Büyükelçi ayrıca, 2022'de ret oranının 2021'e göre yüzde 15 azaldığını, Türklere sağlanan uzun süreli ya da çok girişli vize sayısının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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