AB Büyükelçisi, vize başvurularının 'ret' sebebini açıkladı!







AB POLİTİKASI VE KARARI BULUNMUYOR!











Son günlerde AB üye ülkelerine giriş için Schengen vizesimi almak oldukça zorlaştı. Vize başvurularında çok sayıda iptal olduğu söyleniyor. AB'nin Türkiye heyeti başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, AB'nin vize sorununu çözmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Landrut, konuyla ilgili açıklamasında "AB'nin vizeleri engelleme politikası yok." dedi.Nikolaus Meyer-Landrut: "Bu yönde bir AB politikası veya kararı yok" ifadelerini kullandığı açıklamasında 2022'de Türkiye'nin en çok Schengen vizesinde başvuru yapan ülke olacağını belirterek, "Türkiye'nin ret oranı şimdilerde dünya ortalamasının altında." diye konuştu. Büyükelçi ayrıca, 2022'de ret oranının 2021'e göre yüzde 15 azaldığını, Türklere sağlanan uzun süreli ya da çok girişli vize sayısının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.