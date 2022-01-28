AB'den WhatsApp'a kişisel veri uyarısı!

AB Komisyonu ile AB ülkeleri tüketici koruma makamlarının ortaklaşa hazırladıkları uyarı niteliğindeki mektup whatsapp yönetimine gönderildi. Gönderilen mektupta, şirketin kullanıcılarına kişisel verileri koruma ile ilgili yapılan bilgilendirmelerin daha detaylı yapılması gerektiği hatırlatıldı.
Şirketten 2021 yılı içerisinde hizmet koşulları ile birlikte gizlilik politikası hakkında yapmış olduğu değişikliklere açıklık getirmesi istenilen mektupta, WhatsApp'in ayrıca yapılan değişikliklerin AB'nin daha önceden hazırladığı tüketici koruma kanunu kapsamında olduğu uygunluğunun da garanti edilmesi talep edildi.
Söz konusu mektupla ilgili bir açıklama yapan AB Komisyonunun adalet bölümünden sorumlu üyesi Didier Reynders, WhatsApp'ın genel olarak kullanıcılarının neyi kabul ettiğini anlamasını sağlamakla yükümlü olduğunu ve şirketin kendilerinde oluşturulan endişelerin nasıl gidereceğine dair somut taahhütlerle geri dönüş yapması gerektiğini belirten Reynders, bunun için şirkete Şubat sonuna kadar bir süre verdiklerini söyledi.
Şirketten 2021 yılı içerisinde hizmet koşulları ile birlikte gizlilik politikası hakkında yapmış olduğu değişikliklere açıklık getirmesi istenilen mektupta, WhatsApp'in ayrıca yapılan değişikliklerin AB'nin daha önceden hazırladığı tüketici koruma kanunu kapsamında olduğu uygunluğunun da garanti edilmesi talep edildi.
Söz konusu mektupla ilgili bir açıklama yapan AB Komisyonunun adalet bölümünden sorumlu üyesi Didier Reynders, WhatsApp'ın genel olarak kullanıcılarının neyi kabul ettiğini anlamasını sağlamakla yükümlü olduğunu ve şirketin kendilerinde oluşturulan endişelerin nasıl gidereceğine dair somut taahhütlerle geri dönüş yapması gerektiğini belirten Reynders, bunun için şirkete Şubat sonuna kadar bir süre verdiklerini söyledi.