AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Ukrayna'yı desteklemek maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşı konusu ile ilgili son detayları Zelenskiy'den alan ve incelemelerde bulunan Leyen bundan sonra önemli açıklama yaptı. Avrupa'daki yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarından bahseden Leyen, "Ukrayna'yı desteklemEk maliyetli ama özgürlüğün değeri paha biçilemez" dedi.

Bloğun, Ukrayna'ya verdiği desteğin sarsılmaz olduğunun altını bir kez daha çizen Leyen fazla ayrıntı vermeden, "Ukrayna'nın kendini savunmak için ihtiyacı olan askeri kapasiteye sahip olması, her zamankinden daha sık gerekli" açıklamasını paylaştı.