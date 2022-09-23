DÜNYA
23 Eylül 2022 - 22:13

AB Konseyi Başkanı Michel: 'BM'de acilen reform yapılmalı'

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında, mevcut sistemin yeterli olmadığını belirterek, "BM'de acilen reform yapılmalı" dedi.

DÜNYA
23 Eylül 2022 - 22:13
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AB Konseyi Başkanı Michel: 'BM'de acilen reform yapılmalı'


AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, BM Güvenlik Konseyi'nde reforma ihtiyaç duyulduğunu bilgisini verdi. Charles yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde veto kullanımının bir istisna olması gerektiğini söyleyerek, "Birleşmiş Milletler'de (BM) her birimiz, sağlam bir çok taraflı sistemin karşılıklı güveni gerektirdiğini biliyoruz, ama mevcut sistem yeterince kapsayıcı veya temsili değil. Veto hakkının kullanılması kabul edilmez olmalıdır. Kurallarda iyileştirmeler ve reformun gerekli ve acil olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Michel, veto yetkisinin istisnai durumlarda kullanılması ve Rusya gibi "haksız savaş başlatan ülkelerin" üyeliğinin askıya alınması gerektiğini ifade ederek, "Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi sebepsiz ve haksız bir savaş başlattığında ve o ülkenin üyeliği BM Genel Kurulu tarafından otomatikman askıya alınmalıdır" dedi.

Konuşmasından önemli satır başları

"Rusya'nın iddiaları yanlış ve iğrenç""AB, saldırganlığı seçmeyecek""Tek Çin ilkesini tanıyoruz"Michel, iklim krizine karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunduAylin Albayrak
 



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