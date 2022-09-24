AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye almalı'













AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi ve Ukrayna'nın 4 bölgede referandum düzenlemesine yönelik İngiliz medyasına önemli bilgi verdi. Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehditlerini ciddiye alması gerektiğini dile getirerek savaşın "tehlikeli bir ana" ulaştığını söyledi. Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an, çünkü Rus ordusu bir köşede sıkıştı. Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi gerçekten çok korkunç" dedi.