GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 18:48

Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!

Bolu Abant Milli Parkı’nda faytonların ve atların göl kıyısında turları yasaklandı. Karar 200 at ve fayton sahibine bildirilirken geçimlerini faytonculuk yaparak sağlayanlar ise karara tepki gösterdiler.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 18:48
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Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!


Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla Abant Milli Parkı'nda fayton keyfi sona erdi. Göl etrafında atlarla ve faytonlarla yapılan turlar sonlandırılması faytonculukla geçinenleri zor durumda bıraktı. Faaliyetlerini milli parkın yakınlarında olan Örencik Yaylası’na doğru ilerleten faytoncular iş yapamaz hale gelmelerine tepki gösterirken, karar gerekçe olarak ise hayvanların zor şartlarda çalıştırılması ve aynı zamanda da çevre kirliliğinin gösterildiğini öğrendiler.

Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı



Bolu’da bulunan ve her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Abant Milli Parkı daha önce tabiat parkı statüsündeydi. Cumhurbaşkanı kararıyla milli park statüsüne çevrilen Abant Milli Parkı’nda faaliyet gösteren faytonlara yasak getirildi.

Göl kenarında faaliyet gösteremeyen faytoncular, ziyaretin az olduğu Örencik yaylası tarafına giderken orada iş yapamayan ve geçimlerini sağlamayan faytoncular Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün aldığı bu karara tepki gösterdiler.

Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı

Örencik yaylasına ziyaretçi gelmiyor!

Yaklaşık 30 yıldır faytonculuk yaparak geçimini sağlayan Hayrettin Türe, ellerindeki atların bedellerinin kendilerine ödenmesini gerektiği konusunda talepleri olduğunu dile getirdi ve artık faytonculuk yapamayacakları durumunun kendilerini zor duruma soktuğunu söyledi.

7 tane atı olduğunu ve atların bakımının zor masraflarının da çok olduğunu anlatan Türe, en azından atların bedellerini alarak bu sıkıntıdan kurtulmak istediklerini ifade etti.

Abant Milli Parkı'nda faytonlar yasaklandı

Bir diğer faytoncu Ahmet Karagöz ise bu duruma bir çözüm bulunmasını istediğini anlatarak yaylada kimsenin olmadığını gelen misafirlerin göl kenarı için fayton istediklerini fakat kendilerinin göl kenarına geçişlerinin yasaklandığını dile getirdi.

Bu güne kadar kimseye bir zararları olmadığını söyleyen Karagöz, ya atların paralarını ödesinler ya da bize iş versinler diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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