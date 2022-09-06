YAŞAM
06 Eylül 2022 - 11:10

Abart egzoz takarak yarışan motor sürücülerine 102 bin 110 lira para cezası

Konya'da abart egzozlu motosikletleriyle yarışan ve çevreye rahatsızlık veren motosiklet ve sürücüsüne 102 bin 110 TL cezai işlem uygulandı. 10 motosiklet de trafikten men edildi.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 11:10
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Abart egzoz takarak yarışan motor sürücülerine 102 bin 110 lira para cezası


Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde stadyum otoparkı ve Ankara yolu üzerindeki Birlik Parkı yakınlarında abart egzozlu motosiklet tutkunlarının yarış yaptığı ihbarı üzerine düğmeye bastı. Belirtilen adreslere sevk edilen Motorize Şahin ekipleri, trafiğe açık alanda hem kendi hayatlarını bununla birlikte çevredeki vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan motosiklet sürücülerini suç üstü yakaladı.

Yapılan incelemede bazı motosiklet sürücülerinin ehliyetlerinin olmadığı, bazı sürücülerin de plakaları uygunsuz yere taktıkları, denetimlere ve kent güvenlik kamera sistemlerine yakalanmamak için açılıp kapanan özel düzenek yaptığı bilgisi verildi.



Vatandaşların huzurunu bozarak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki diğer unsurların hayatını hiçe sayan toplamda 22 motosiklet ve sürücüsüne abart egzoz takarak çevreye rahatsızlık vermek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, plakaları uygunsuz yere takmak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 102 bin 110 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 10 motosiklet de trafikten men edildi.

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