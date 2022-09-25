GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:02

ABD 10 milyon varil petrol satıyor! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi..

Benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın beklenen 75 baz puanlık faiz artırımı piyasalarda vaktinden önce fiyatlanması nedeniyle petrol fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Ancak Brent tipi ham petrol fiyatları, ABD'nin piyasada 10 milyon varile kadar petrol satacağı bilgisinin açıklanmasının ardından düştü. Satışın başlamasıyla birlikte Brent ham petrolünün fiyatını düşürmesi ve ardından benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. İşte 23 Eylül 2022 Cuma motorin ve benzin güncel fiyatları..

GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ABD 10 milyon varil petrol satıyor! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi..


Motorin fiyatlarına son gelen indirimden sonra benzin fiyatlarında indirim olur mu soruları gündeme geldi. ABD'nin 10 milyon varil benzini piyasaya çıkaracağının paylaşımının ardından Brent ham petrolünün fiyatı varil başına 90 dolara kadar düştü. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motosiklet fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.

Akaryakıtta indirim olacak mı?

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ve Fed'in faiz kararı sonrası 75 baz puanlık piyasa faiz tahmininin petrol fiyatlarına etkisi olmadı. Ancak ABD'nin sattığı 10 milyon varil ham petrolün satılmasıyla yakın gelecekte akaryakıt fiyatlarının tekrar düşmesi bekleniyor.



Benzin ve motorin fiyatlarına indirim

Brent petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar sonrası motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyordu. Sektördeki bilgilere göre 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren dizel araçlarda 1,76 kuruş indirim uygulanacak.

Motorin fiyatında yapılan 1 lira 76 kuruş indirimden sonra motorin İstanbul'da 23.05 TL, Ankara'da 23.16 TL ve İzmir'de 23.19 TL'ye gelmiş oldu.

"23 Eylül 2022 Cuma motorin, benzin LPG güncel fiyatları"

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin fiyatı: 23.06 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG fiyatı: 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 23.03 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 10,98 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 19.34 TL

Ankara motorin fiyatı: 23.15 TL

Ankara LPG fiyatı: 11 TL

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 19.34 TL

İzmir motorin fiyatı: 23.21 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler
Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kış resmen geliyor
TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? TOKİ'de erken ödemeye indirim kampanyasının detayları belirlendi!
TOKİ'de indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabiliyor? TOKİ'de erken ödemeye indirim kampanyasının detayları belirlendi!
2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman? Diyanet'ten 2022 kandil günleri takvimi!
2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman? Diyanet'ten 2022 kandil günleri takvimi!
Asgari ücretlilerin gözü kulağı bu haberdeydi: Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili merak edilenlere cevap verdi!
Asgari ücretlilerin gözü kulağı bu haberdeydi: Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili merak edilenlere cevap verdi!
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor