ABD 10 milyon varil petrol satıyor! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi..







Akaryakıtta indirim olacak mı?







"23 Eylül 2022 Cuma motorin, benzin LPG güncel fiyatları"

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

Motorin fiyatlarına son gelen indirimden sonra benzin fiyatlarında indirim olur mu soruları gündeme geldi. ABD'nin 10 milyon varil benzini piyasaya çıkaracağının paylaşımının ardından Brent ham petrolünün fiyatı varil başına 90 dolara kadar düştü. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motosiklet fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ve Fed'in faiz kararı sonrası 75 baz puanlık piyasa faiz tahmininin petrol fiyatlarına etkisi olmadı. Ancak ABD'nin sattığı 10 milyon varil ham petrolün satılmasıyla yakın gelecekte akaryakıt fiyatlarının tekrar düşmesi bekleniyor.Brent petrol fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmalar sonrası motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyordu. Sektördeki bilgilere göre 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren dizel araçlarda 1,76 kuruş indirim uygulanacak. Motorin fiyatında yapılan 1 lira 76 kuruş indirimden sonra motorin İstanbul'da 23.05 TL, Ankara'da 23.16 TL ve İzmir'de 23.19 TL'ye gelmiş oldu.İstanbul Anadolu yakası benzin fiyatı: 19.23 TL İstanbul Anadolu yakası motorin fiyatı: 23.06 TL İstanbul Anadolu yakası LPG fiyatı: 10,73 TL İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19.22 TL İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 23.03 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 10,98 TLAnkara benzin fiyatı: 19.34 TL Ankara motorin fiyatı: 23.15 TL Ankara LPG fiyatı: 11 TLİzmir benzin fiyatı: 19.34 TL İzmir motorin fiyatı: 23.21 TL İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL