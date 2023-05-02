DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 12:48

ABD: 20 binden fazla Rus askeri öldürüldü

ABD'nin tahminlerine göre, Aralık ayından bu yana Ukrayna'daki çatışmalarda 20 binden fazla Rus askeri öldürüldü.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 12:48
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ABD: 20 binden fazla Rus askeri öldürüldü


   Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, yakın zamanda gizliliği kaldırılan istihbarata atıfta bulunarak, 80 bin kişinin daha yaralandığını söyledi. Ölenlerin yarısı, doğudaki Bakhmut şehrine saldıran Wagner paralı asker bölüğünden…

Rusya



    Rusya, geçen yıldan beri ezici bir yıpratma savaşında küçük şehri almaya çalışıyor. Moskova şu anda Bakhmut'un çoğunu elinde tutuyor, ancak Ukrayna birlikleri hala şehrin batıdaki küçük bir bölümünü kontrol ediyor. Şiddetli savaş her iki taraf için de büyük sembolik önem kazandı.

    Ukraynalı yetkililer, savaşı mümkün olduğu kadar çok Rus askerini öldürmek ve rezervlerini tüketmek için kullandıklarını da söylediler.

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