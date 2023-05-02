ABD: 20 binden fazla Rus askeri öldürüldü













Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, yakın zamanda gizliliği kaldırılan istihbarata atıfta bulunarak, 80 bin kişinin daha yaralandığını söyledi. Ölenlerin yarısı, doğudaki Bakhmut şehrine saldıran Wagner paralı asker bölüğünden…Rusya, geçen yıldan beri ezici bir yıpratma savaşında küçük şehri almaya çalışıyor. Moskova şu anda Bakhmut'un çoğunu elinde tutuyor, ancak Ukrayna birlikleri hala şehrin batıdaki küçük bir bölümünü kontrol ediyor. Şiddetli savaş her iki taraf için de büyük sembolik önem kazandı. Ukraynalı yetkililer, savaşı mümkün olduğu kadar çok Rus askerini öldürmek ve rezervlerini tüketmek için kullandıklarını da söylediler.