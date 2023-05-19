ABD basınının ‘Erdoğan’ yorumunda döviz krizi vurgusu!

28 Mayıs'ta yapılacak Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yaklaşırken, ABD'li haber
kuruluşu The Hill, seçimin ekonomik etkisine ilişkin bir analiz yayına verdi. Ekonomist ve finans
gazetecisi Desmond Lachman tarafından yayınlanan bir analizde, Türkiye'nin bir kur krizine doğru gittiğine dair bir değerlendirme yer aldı. Lachman, 14 Mayıs'taki ilk tur seçimleri hatırlatarak, "Son yıllardaki korkunç ekonomik alandaki politikalarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi muhtemeldir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulundu ve tahminlerini söyledi. Lachman,, "Türkiye, anormal derecede yüksek enflasyona neden olan ve ülkedeki döviz rezervlerinin tükenmesini sağlayan geleneksel olmayan para politikasını izlemeye devam edecektir." dedi.
‘ENFLASYONDA VE DÖVİZ KRİZİ OLASILIĞI YÜKSEK’
Desmond Lachman yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlatarak, "Kardeşiniz olduğu sürece faizler düşmeye devam edecek. Bu daha muhtemel" sözlerini haturlattı ve "Yakın gelecekte zararlı bir para birimi krizi olacak." diye konuştu. Lachman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı "faiz sebep, enflasyon sonuç" sözlerine atıfta bulunarak, "Neredeyse tüm iktisatçıların hemfikir olduğu bir şey varsa, o da yüksek faiz oranlarıdır. politikası" dedi. Enflasyonu tekrar kontolde tutacak paket lazım." dedi.
‘SEÇİM SÜRECİNDE ENFLASYON YAPAY BİR ŞEKİLDE BASKILANDI’
Lachman, Erdoğan'ın "öngörülebilir sonucunun" "Türk lirasında düşüş ve enflasyonda yükseliş" olduğunu belirterek, "Enflasyon, seçim sürecinde destek kazanmak için suni olarak bastırıldı" dedi. menzil. Bu dezenflasyonist politikaların nihai sonucu, ücretlerin fiyat artışlarının oldukça altına düşmesi ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanı yoksulluğa itmesiydi." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu anda yaklaşık 70 milyar dolarlık negatif rezervinin bulunduğunu hatırlatan Rahman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz oranları konusundaki inadı ülkenin dış pozisyonunu da etkiledi" diye yazdı. Lachman, "Türk ve yabancı yatırımcıların enflasyon endişelerini ve hukukun üstünlüğü eksikliğini öne sürerek şiddetli tepki vermesiyle döviz rezervleri hızla dibe vurdu" dedi.
‘DAHA ÖNCSİNDEE DÖVİZ KRİZİNİ İŞARET EDEN TEHLİKELİ SEVİYE’
Türkiye'nin cari açığı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 6'sına yükseldi.Zor durumdaki Türkiye, mevcut ekonomik durumun devam etme olasılığını değerlendirdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir ülke seçmeye çalışıyor gibi görünüyor, ancak uzun vadede sermaye kontrollerine yol açacak güçlü baskılar olacak ve bu da tam gelişmiş bir kur krizine yol açabilir" diyen Lachman, konuşmasını şu sözlerle tammaladı: "Sadece geçmişteki inatçılığına bakılırsa, Türkiye'de yeni bir kur krizi ve enflasyon artışına yol açmadan politikayı tersine çevirmek tavsiye edilmez."