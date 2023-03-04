ABD Başkanı Biden'a kanser teşhisi konuldu! Açıklama bizzat Beyaz Saray'ın doktorundan geldi..

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı konusunda sürekli takipte bulunan doktoru Kevin O'Connor, başkanın göğüs kısmından aldıkları bir lezyonun yaygın olarak görülen bir cilt kanserinin türlerinden birisi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Doktorun açıklamasında kanserli hücrenin biyopsi incelemesinde bazal hücreli karsinom olduğunun belirlendiği ifade edildi.
"İLERİ TEDAVİYE GEREK YOKTUR"
Kevin O'Connor, Beyaz Saray'ın basın sekreterliğini yapan Karine Jean-Pierre'e yazdığı bir mektupta, "Tüm kanserli dokular başarıyla çıkarıldı," diye yazdı ve teşhisin "beklendiği gibi" olduğunu belirtti. Doktor, Biden'ın artık "dermatolojik izlemeye" devam edeceğini ancak "ileri tedaviye gerek kalmayacağını" söyledi. O'Connor, kanserli lezyonun "yayılmadığını" ya da metastaz yapma eğilimi içermediğini açıklayarak, çıkarılmış olan bölgenin de iyileşme gösterdiğini sözlerine ekledi.