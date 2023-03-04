DÜNYA
04 Mart 2023 - 14:36

ABD Başkanı Biden'a kanser teşhisi konuldu! Açıklama bizzat Beyaz Saray'ın doktorundan geldi..

Beyaz Saray'ın doktoru Kevin O'Connor, geçen ay Joe Biden'ın göğsünden aldıkları örnek ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. ABD Başkanı'ndan alınan biyopsi örneklerinde cilt lezyonlarında kanser hücresinin çıktığını açıkladı. Doktor ayrıca daha fazla tedaviye ihtiyacı olup olmadığını da açıkça belirtti.

DÜNYA
04 Mart 2023 - 14:36
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ABD Başkanı Biden'a kanser teşhisi konuldu! Açıklama bizzat Beyaz Saray'ın doktorundan geldi..


ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı konusunda sürekli takipte bulunan doktoru Kevin O'Connor, başkanın göğüs kısmından aldıkları bir lezyonun yaygın olarak görülen bir cilt kanserinin türlerinden birisi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Doktorun açıklamasında kanserli hücrenin biyopsi incelemesinde bazal hücreli karsinom olduğunun belirlendiği ifade edildi.

"İLERİ TEDAVİYE GEREK YOKTUR"

ABD Başkanı Biden'a kanser teşhisi



Kevin O'Connor, Beyaz Saray'ın basın sekreterliğini yapan Karine Jean-Pierre'e yazdığı bir mektupta, "Tüm kanserli dokular başarıyla çıkarıldı," diye yazdı ve teşhisin "beklendiği gibi" olduğunu belirtti. Doktor, Biden'ın artık "dermatolojik izlemeye" devam edeceğini ancak "ileri tedaviye gerek kalmayacağını" söyledi.

O'Connor, kanserli lezyonun "yayılmadığını" ya da metastaz yapma eğilimi içermediğini açıklayarak, çıkarılmış olan bölgenin de iyileşme gösterdiğini sözlerine ekledi.

17 ŞUBAT GÜNÜ SAĞLIK RAPORU AÇIKLANMIŞTI

ABD Başkanı olarak yükümlülüklerini yerine getiremediği suçlamalarıyla sürekli gündemde yer alan 80 yaşındaki Joe Biden'ın sağlık raporu 17 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşıldı. Dr Kevin O'Connor tarafından Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen muayenesinin ardından hazırlanan raporda, Biden için "Cumhurbaşkanı, Başkomutan, Devlet Başkanı olarak görevlerini yapacak kadar zinde" ifadesini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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