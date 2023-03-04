ABD Başkanı Biden'a kanser teşhisi konuldu! Açıklama bizzat Beyaz Saray'ın doktorundan geldi..







"İLERİ TEDAVİYE GEREK YOKTUR"







17 ŞUBAT GÜNÜ SAĞLIK RAPORU AÇIKLANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı konusunda sürekli takipte bulunan doktoru Kevin O'Connor, başkanın göğüs kısmından aldıkları bir lezyonun yaygın olarak görülen bir cilt kanserinin türlerinden birisi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Doktorun açıklamasında kanserli hücrenin biyopsi incelemesinde bazal hücreli karsinom olduğunun belirlendiği ifade edildi.Kevin O'Connor, Beyaz Saray'ın basın sekreterliğini yapan Karine Jean-Pierre'e yazdığı bir mektupta, "Tüm kanserli dokular başarıyla çıkarıldı," diye yazdı ve teşhisin "beklendiği gibi" olduğunu belirtti. Doktor, Biden'ın artık "dermatolojik izlemeye" devam edeceğini ancak "ileri tedaviye gerek kalmayacağını" söyledi. O'Connor, kanserli lezyonun "yayılmadığını" ya da metastaz yapma eğilimi içermediğini açıklayarak, çıkarılmış olan bölgenin de iyileşme gösterdiğini sözlerine ekledi.ABD Başkanı olarak yükümlülüklerini yerine getiremediği suçlamalarıyla sürekli gündemde yer alan 80 yaşındaki Joe Biden'ın sağlık raporu 17 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşıldı. Dr Kevin O'Connor tarafından Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen muayenesinin ardından hazırlanan raporda, Biden için "Cumhurbaşkanı, Başkomutan, Devlet Başkanı olarak görevlerini yapacak kadar zinde" ifadesini kullandı.