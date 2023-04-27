DÜNYA
27 Nisan 2023 - 11:44

ABD Başkanı Biden, basının sorularının yer aldığı kağıtları yanlışlıkla ifşa etti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde yeniden seçilme kararını açıklarken, dün Güney Kore Devlet Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında kullandığı "kopya kağıdını" kullanması, ülkede tepkilere yol açtı.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 11:44
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ABD Başkanı Biden, basının sorularının yer aldığı kağıtları yanlışlıkla ifşa etti!


ABD'nin en yaşlı başkanı şeklinde tanımlanan Joe Biden'ın dün katıldığı bir basın toplantısı sırasında çekilen görüntüleri ülke içinde tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Biden, basının sorularının yer aldığı kağıtları yanlışlıkla ifşa etti



Güney Kore'nin Devlet Başkanı olan Yoon Suk Yeol'u Beyaz Saray'da karşılayan ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. İki isim basının sorulaırnı yanıtlarken Bıden'ın görüntülerindeki bazı detaylar ülkede bir dizi tartışmayı ateşledi.

ABD Başkanı Biden, basının sorularının yer aldığı kağıtları yanlışlıkla ifşa etti

SORULAR VE CEVAPLAR HAZIR

Görüntülerde Biden'ın ara sıra elinde tutarak baktığı kağıtların kendisine sorulacak soruları, soru soracağı gazetecilerin isimlerini, çalıştığı ajansı ve fotoğraflarını içerdiği fark edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendisine önceden sorular hazırladığı, hatta soruları soracak muhabirlerin isimlerinin telaffuzlarının bile yazıldığı tespit edildi.

ABD Başkanı Biden, basının sorularının yer aldığı kağıtları yanlışlıkla ifşa etti

ELEŞTİRDİĞİ OLAYI KENDİSİ YAPTI

Biden daha öncesinde de benzer sahte belgelerle basın toplantılarına katılmıştı ve durum Cumhuriyetçilerin tepkisine yol açarak "Başkan Biden'ın akıl sağlığının iyi olmadığı" yorumlarına yol açmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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