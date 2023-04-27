ABD Başkanı Biden, basının sorularının yer aldığı kağıtları yanlışlıkla ifşa etti!













SORULAR VE CEVAPLAR HAZIR

ELEŞTİRDİĞİ OLAYI KENDİSİ YAPTI

ABD'nin en yaşlı başkanı şeklinde tanımlanan Joe Biden'ın dün katıldığı bir basın toplantısı sırasında çekilen görüntüleri ülke içinde tepkilere yol açtı.Güney Kore'nin Devlet Başkanı olan Yoon Suk Yeol'u Beyaz Saray'da karşılayan ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. İki isim basının sorulaırnı yanıtlarken Bıden'ın görüntülerindeki bazı detaylar ülkede bir dizi tartışmayı ateşledi.Görüntülerde Biden'ın ara sıra elinde tutarak baktığı kağıtların kendisine sorulacak soruları, soru soracağı gazetecilerin isimlerini, çalıştığı ajansı ve fotoğraflarını içerdiği fark edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendisine önceden sorular hazırladığı, hatta soruları soracak muhabirlerin isimlerinin telaffuzlarının bile yazıldığı tespit edildi.Biden daha öncesinde de benzer sahte belgelerle basın toplantılarına katılmıştı ve durum Cumhuriyetçilerin tepkisine yol açarak "Başkan Biden'ın akıl sağlığının iyi olmadığı" yorumlarına yol açmıştı.