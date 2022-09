ABD Başkanı Biden: 'Hiç kimse Rusya’yı tehdit etmedi, Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor'

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda, gıda krizi, iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve nükleer silah kullanımı gibi küresel zorluklara öne çıkan bir konuşma gerçekleştirdi. Biden, büyüyen gıda güvenliği sorununa Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sebep olduğunu ifade ederek, "Dünyamız büyük bir kargaşa, büyüyen bir gıda güvensizliği, rekor düzeyde sıcaklık, sel, kuraklık, Covid-19 pandemisi ve acımasız bir savaş yaşıyor. Rusya, komşularının topraklarını zorla almaya çalışarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal etti. Şimdi ordusuna asker katmak için çağrıda bulunuyor. Kremlin, Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmeye çalışarak BM Sözleşmesi'ni bir hayli ihlal eden sahte bir referandum düzenliyor" dedi.Biden, "Bu nedenle Genel Kurul, Ukrayna'ya muazzam düzeyde güvenlik yardımı ve doğrudan ekonomik destek sağlamak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. ABD ayrıca, NATO topraklarına yönelik saldırıları caydırmak, Rusya'yı vahşet ve daha sık suçtan sorumlu tutmak için Rusya'ya maliyet yüklemek için müttefikler ve ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Rusya'nın çatışma yolunu kendisinin seçtiğini belirten Biden, "Hiç kimse Rusya'yı tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinen Biden, “Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor” ifadelerine yer verdi. ABD'nin savaşın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirten Biden, "Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz. Bunun önüne geçen tek ülke Rusya'dır. Ukrayna, her egemen ulusla aynı haklara sahiptir. Rusya'nın saldırganlık teorisine karşı Ukrayna ile dayanışma içindeyiz. ABD her an demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır” dedi.Gıda güvenliği sorununu Rusya'nın oluşturduğunu idda eden Biden, "Rusya'nın savaşı aslında bu gıda güvenliğini sorununu oluşturuyor ve bunu onlar sonlandırabilir" şeklinde konuştu. Rusya'nın gıda krizi suçunu Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı karşısında Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bağlamaya çalıştığını belirten Biden, Rusya'nın küresel gıda krizi konusunda yalanlar yaydığını belirterek, “Yaptırımlarımız Rusya'nın gıda ihracatına yönelik değildir. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor” dedi.Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM tarafından sağlanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının gıda krizi sorununu çözmedeki başarısına değinen Biden, "Karadeniz'de tahıl ihracatı mekanizmasını kuran BM'deki çalışmalar için minnettarım" dedi. Biden ayrıca, büyüyen küresel gıda güvenliği sorunu için ABD'nin 2.9 milyar dolarlık Küresel Gıda Güvenliği Destek Paketi'ni açıkladı.BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, konseyin güvenilir ve etkili kalmasını sağlamak için nadir durumlar dışında veto kullanmaktan kaçınması gerektiğini söyleyen Biden, “BM Güvenlik Konseyi üyeleri BM Sözleşmesini korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde BM Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır” şeklinde konuştu. Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyelerinin sayısının arttırılmasını desteklediğini açıklayarak, bunun için, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkeler için epey zamandır desteklenen ve kalıcı koltukların olduğunu izah etti.İklim değişikliği krizine de değinen Biden, "Göreve geldiğim günden itibaren iklim gündemini koruduk. Paris Anlaşması'na yeniden katıldık. Hava sıcaklığını 1,5 santigrat derece ile sınırlamada çabaladık. Enerji Bakanlığımız, ABD emisyonlarını 2030 yılına kadar azaltacağımızı ve yeni bir temiz enerji gücü ve ekonomik büyüme çağına başlayacağımızı tahmin ediyor" diye konuştu. Biden, yatırımların yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada temiz enerji teknolojileri geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine de yardımcı olacağını söyledi.Ülkeler arası gerginliklere ilişkin açıklamalarda yer alan Bideni ABD ve Çin arasındaki gerginlik hakkında, “Tek Çin” politikasını savunduk ifadelerini kullanarak, "Çin politikamıza bağlı olarak Tayvan Boğazları'nda barış ve istikrarı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.İsrail ve Filistin konusuna da değinen Biden, “İsrail ve Filistin halkları arasında barışı sürdürülebilir devamlılığı için çalışacağız. ABD İsrail'in güvenliğine bağlılığı devam etmektedir. Burada barış ve istikrar için iki devletli çözüme olan bağlılığımız devam ediyor. Filistinlilerin iki devletli çözüme hakkı vardır. Her iki halkta eşit özgürlüklerin tadını çıkarması gerekmektedir” dedi.Nükleer silahların kullanımına yönelik açıklamalarda yer alan Biden, İran'ın nükleer silaha ulaşmasına izin verilmeyeceğini belirterek, “İran sorumluluklarını yerine getirirse ABD olarak çözüme hazırız. Ama nükleer silaha ulaşmalarına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Biden, ABD'nin tüm kritik kontrol önlemleri almaya hazır olduğunu ekledi.Tüm küresel sorunların birlikte çalışarak çözülebileceğini vurgulayan Biden, “Tarihin akışını daha özgür ve daha adil bir dünyaya doğru yönlendirebileceğimize inanıyorum. Hiçbirimiz tarihin pasif tanıkları değildik. Biz tarihin yazarlarıyız ve bunu yapabiliriz. Kendimiz için, geleceğimiz için bunu yapmalıyız" dedi.