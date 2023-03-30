ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ipler gerildi!







"İSRAİL, ABD BAYRAĞI ÜZERİNDEKİ YILDIZLARDAN BİRİ DEĞİL"







İsrail'de adli düzenleme ertelendi, fakat tartışmaları henüz sona ermedi. ABD Başkanı Biden, Netanyahu hükümetinin "bu yolda devam edemeyeceğini" söyleyerek yargı düzenlemesinin tartışmalı kurallarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. İsrail Başbakan Netanyahu'nun Washington'a davet edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Biden, "yakında olmaz" yanıtını verdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrasında kendisi de bir açıklama yayınladı ve Biden'a tepkilerini gösterdi. Netanyahu, "İsrail, dış baskı ve hatta en yakın dostlarının baskısıyla değil, halkının iradesine göre kararlar alan egemen bir ulustur" diye konuştu. İsrail'in iktidar ortağı olan ve aşırı sağcı tarafta yer alan Ulusal Güvenlik Bakanı görevindeki Itamar Ben-Gvir, söz konusu gelişmeler hakkında yorum yaptı ve Biden'a "İsrail, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değil" mesajını gönderdi. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise, Biden'ın çıklamalarının İsrail hükümetine bir uyarı mesajı niteliğinde olduğunu söyledi.