DÜNYA
30 Mart 2023 - 13:37

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ipler gerildi!

ABD ile İsrail arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD ve İsrail birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "bu yolda devam edemezler" diye konuşan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi ve "İsrail dış baskıya dayalı kararlar alan bir ülke değil” dedi.

DÜNYA
30 Mart 2023 - 13:37
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ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ipler gerildi!


İsrail'de adli düzenleme ertelendi, fakat tartışmaları henüz sona ermedi. ABD Başkanı Biden, Netanyahu hükümetinin "bu yolda devam edemeyeceğini" söyleyerek yargı düzenlemesinin tartışmalı kurallarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. İsrail Başbakan Netanyahu'nun Washington'a davet edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Biden, "yakında olmaz" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ipler gerildi

"İSRAİL, ABD BAYRAĞI ÜZERİNDEKİ YILDIZLARDAN BİRİ DEĞİL"



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrasında kendisi de bir açıklama yayınladı ve Biden'a tepkilerini gösterdi. Netanyahu, "İsrail, dış baskı ve hatta en yakın dostlarının baskısıyla değil, halkının iradesine göre kararlar alan egemen bir ulustur" diye konuştu.

İsrail'in iktidar ortağı olan ve aşırı sağcı tarafta yer alan Ulusal Güvenlik Bakanı görevindeki Itamar Ben-Gvir, söz konusu gelişmeler hakkında yorum yaptı ve Biden'a "İsrail, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değil" mesajını gönderdi.

Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise, Biden'ın çıklamalarının İsrail hükümetine bir uyarı mesajı niteliğinde olduğunu söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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