DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 23:42

ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!

ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu. Biden'ın bu açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü.

DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 23:42
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ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!


ABD’nin Dealware eyalatine giden ve orada 'İklim Değişikliği' başlığıyla düzenlenen toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden, dünya kamuoyunu sarsacak çok önemli bir açıklamada bulundu. Biden'ın sağlığı ile ilgili yaptığı açıklama duyanları şoke etti.

ABD Başkanı Joe Biden

"Kanser hastasıyım!"



Dealware eyalatindeki 'İklim Değişikliği' toplantısına katılan ve burada bir konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğu duyurdu. Biden, konuşmasında hem kendisinin hem de birlikte büyüdüğü birçok insan kanser hastası olduğunu söyledi.

ABD'de şok metkisi yaratan bu açıklamalar sonrası bir kesim Biden'ın kanser hastası olduğuna inanırken diğer kesim Biden'ın yine bir gaf yaptığını düşündü.Ayrıtılar geliyor...

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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