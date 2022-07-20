ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğunu duyurdu!







"Kanser hastasıyım!"







ABD’nin Dealware eyalatine giden ve orada 'İklim Değişikliği' başlığıyla düzenlenen toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden, dünya kamuoyunu sarsacak çok önemli bir açıklamada bulundu. Biden'ın sağlığı ile ilgili yaptığı açıklama duyanları şoke etti.Dealware eyalatindeki 'İklim Değişikliği' toplantısına katılan ve burada bir konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, kanser hastası olduğu duyurdu. Biden, konuşmasında hem kendisinin hem de birlikte büyüdüğü birçok insan kanser hastası olduğunu söyledi. ABD'de şok metkisi yaratan bu açıklamalar sonrası bir kesim Biden'ın kanser hastası olduğuna inanırken diğer kesim Biden'ın yine bir gaf yaptığını düşündü.Ayrıtılar geliyor...