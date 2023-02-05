ABD-Çin hattı yeni bir dönemeçte: Pentagon casus balon vurdu, Pekin'den misilleme mesajı geldi!

Geçen hafta ABD'nin kuzey bölgesinde Çin'e ait olduğu bildirilen ve tarifeli uçaklardan daha yüksekte seyretttiği bir istihbarat balonunun gökyüzünde görülmesi iki ülke arasında süregelen gerilimi daha da artırdı. Washington'daki yönetim topun Çin'e ait olduğunu iddia ederken, düşürülmesi konusunu gündeme getirdiklerini açıklamıştı. Fakar diğer taraftan Çin, bu iddiaları reddetmişti.
PENTAGON CASUS BALONU DÜŞÜRDÜ
Konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden, "Çarşamba günü balonun söndürülmesi talimatı verdim ve bir an önce serbest bırakılmasını istedim ancak enkazın insanlara zarar vermesini istemiyorum" dedi. Bu arada Pentagon yönetimi, balonların Atlantik Okyanusu'nu aşıp ABD sınırları içindeyken en uygun zamanda düşürülme işleminin uygun olacağına inanarak harekete geçti.
ISIYA DUYARLI FÜZE KULLANILARAK DÜŞÜRÜLDÜPentagon, balon düşürme operasyonunun detaylarını da paylaştı. Virginia'daki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan bir F-22'nin balonu fırlattığı ortaya çıktı. Savaş uçaklarının ısıya duyarlı AIM-9X hipersonik füzeler kullandığı da belgelendi.
Bu adımın ardından Çin'den çok sert bir açıklama geldi. Çin dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin balonun çökmesini beklemediğini söyledi. Açıklamada ABD'nin "misilleme hakkımız var" diyerek aşırı tepki verdiği belirtildi. Çin hükümeti de balonun bölgede olduğunu söyledi. Açıklamada, Çin, ABD'den bu olayın sakin bir şekilde ve aynı zamanda profesyonelce halledilmesini istendiği belirtildi. İngiltere'nin Reuters haber ajansı, balondan enkaz çıkarma çalışmalarının devam ettiğini ancak "bazı soruların cevapsız kaldığını" açıkladı. Balon 28 Ocak'ta Alaska üzerinde görüldü ve 30 Ocak'ta Kanada hava sahasına girdi. Ardından balon yeniden ABD sınırını geçince bölgede panik patlak verdi. Reuters, balonun inişi sırasında herhangi bir patlama olmadığına dikkat çekerek, balonun patlamasının anbean görüntülerini kaydetti.