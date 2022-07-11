ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü

Öldürüldükten sonra hakkında kayıp ihbarında bulunulan Jennifer Rothwell'in bir hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı. 28 yaşında altı haftalık hamile olan genç kadının arama motorundan kocası ile ilgili yaptığı son arama ise görenleri daha çok üzdü. Jennifer Rothwell ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Jennifer Rothwell cinayeti31 yaşında olduğu öğrenilen Beau Rothwell altı haftalık hamile karısının kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Karısını acımasızca katlettikten sonra ise üstüne bir de kayıp ihbarında bulundu. Ancak genç kadının cansız bedenine bir hafta sonra ulaşıldı. Beau Rothwell, karısını öldürdüğünü sorgusu esnasında itiraf etti. Cinayeti planlı olarak işlemediğini söyledi. Aynı zamanda karısıyla, onu aldattığı için tartıştıklarını ve kavganın bu esnada çıktığını, karısını ise bu yüzden öldürdüğünü itiraf etti.
Ancak tüm savunmalarına rağmen savcı bu sözleri kabul etmedi ve karısını planlayarak öldürdüğünü söylediler. Savcı, katile aylar önce de karısını aldattığı kişiyle eşinden ayrılması konusunda ısrar edilen telefon görüşmelerini sundu. Jennifer Rothwell'in ölümü ardından incelenen telefonunda arama motorundan kocanız hamileliğinize sevinmiyorsa ne yapmak gerekir şeklindeki aramaları insanları daha çok üzdü. Katile ise herhangi bir indirim uygulanmadan ve tahliye şansı verilmeden müebbet hapis cezası verildi.