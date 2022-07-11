GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 21:23

ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü

ABD Missouri kentinde yaşayan Beau Rothwell altı haftalık hamile karısını acımasızca döverek katletti. Karısını öldüren adam daha sonra ise karısı hakkında kayıp ihbarında bulundu. Öldürülen kadın Jennifer Rothwell ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 21:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü


Öldürüldükten sonra hakkında kayıp ihbarında bulunulan Jennifer Rothwell'in bir hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı. 28 yaşında altı haftalık hamile olan genç kadının arama motorundan kocası ile ilgili yaptığı son arama ise görenleri daha çok üzdü. Jennifer Rothwell ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Jennifer Rothwell cinayeti

31 yaşında olduğu öğrenilen Beau Rothwell altı haftalık hamile karısının kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Karısını acımasızca katlettikten sonra ise üstüne bir de kayıp ihbarında bulundu. Ancak genç kadının cansız bedenine bir hafta sonra ulaşıldı. Beau Rothwell, karısını öldürdüğünü sorgusu esnasında itiraf etti. Cinayeti planlı olarak işlemediğini söyledi. Aynı zamanda karısıyla, onu aldattığı için tartıştıklarını ve kavganın bu esnada çıktığını, karısını ise bu yüzden öldürdüğünü itiraf etti.



Jennifer Rothwell'in Katili Kocası Çıktı

 Ancak tüm savunmalarına rağmen savcı bu sözleri kabul etmedi ve karısını planlayarak öldürdüğünü söylediler. Savcı, katile aylar önce de karısını aldattığı kişiyle eşinden ayrılması konusunda ısrar edilen telefon görüşmelerini sundu. Jennifer Rothwell'in ölümü ardından incelenen telefonunda arama motorundan kocanız hamileliğinize sevinmiyorsa ne yapmak gerekir şeklindeki aramaları insanları daha çok üzdü. Katile ise herhangi bir indirim uygulanmadan ve tahliye şansı verilmeden müebbet hapis cezası verildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Son Haberler
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir...
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma transfer olacağı belli oldu mu? Mesut Özil transferi ile ilgili gelişmeler belli oldu!
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma...
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı! Hastaneler doldu taştı
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız...
Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı
Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel eşi Başak Dizer'e resmen aşkını haykırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel...
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal’la düet yapıp kliplerinde oynamıştı
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına...
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede...
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem...
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni...
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman havası şovuyla görenleri şaşkına uğrattı!
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman...
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da tekne kazası geçiren Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti!
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da...
KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler var? KPSS B grubu kadroları açıklandı
KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler...
Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks teknesi sabah saatlerinde Gündoğan mevkiilerinde sulara gömüldü!
Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks...