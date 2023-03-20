Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve altınla birlikte Avrupa'ya yayılan bankacılık sektörü şoku, kripto para birimlerinde yükselişe neden olmaya başladı. Önde gelen kripto para birimi Bitcoin bugün 28.474 doları vurdu ve dolar karşısında dokuz ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 26 oranında artarak dört yıl içindeki en iyi haftalık performansını gösterdi. Bitcoin son 10 gün içinde yüzde 35'in üzerinde arttı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ether ise ün yedi ayın en yüksek seviyesi olan 1.846 doları gördü.
Kripto
20 Mart 2023 - 14:13
ABD'de başlayan bankacılık krizi Bitcoin'e iyi geldi!
Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, ABD ve Avrupa bankacılık sistemlerindeki sorunlardan kaynaklı olarak yükselmeye başladı.
Kripto
20 Mart 2023 - 14:13