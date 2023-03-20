Kripto
20 Mart 2023 - 14:13

ABD'de başlayan bankacılık krizi Bitcoin'e iyi geldi!

Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, ABD ve Avrupa bankacılık sistemlerindeki sorunlardan kaynaklı olarak yükselmeye başladı.

Kripto
20 Mart 2023 - 14:13
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ABD'de başlayan bankacılık krizi Bitcoin'e iyi geldi!


Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve altınla birlikte Avrupa'ya yayılan bankacılık sektörü şoku, kripto para birimlerinde yükselişe neden olmaya başladı. Önde gelen kripto para birimi Bitcoin bugün 28.474 doları vurdu ve dolar karşısında dokuz ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 26 oranında artarak dört yıl içindeki en iyi haftalık performansını gösterdi. Bitcoin son 10 gün içinde yüzde 35'in üzerinde arttı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ether ise ün yedi ayın en yüksek seviyesi olan 1.846 doları gördü.



ABD'de başlayan bankacılık krizi Bitcoin'e iyi geldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KRİZLER KRİPTO PARALARA İYİ GELDİ

Reuters haberine göre ABD bankalarındaki başarısızlıklar ve İsviçre'nin en büyük bankalarından biri olan Credit Suisse'deki sıkıntılar, yatırımcıları dijital varlıklara yatırım yapmaya sevk etti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını frenleyeceği umutlarını verdi.

Merkezi Singapur'da bulunan i dijital varlık finansal hizmetler şirketi Matrixport'un araştırma ve strateji yöneticisi Marcus Thielson, kripto para birimlerindeki artışın merkez bankasının bankacılık sektörünü desteklemek için yarattığı likiditeden kaynaklandığını söyledi ve likiditenin de kripto para birimlerini desteklediğini açıkladı. Thielson, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 45.000 dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.

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