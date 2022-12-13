EKONOMİ
13 Aralık 2022 - 13:32

ABD'de bütçe açığı büyüyor! Hükumet artışın önüne geçemedi

Amerika Birleşik Devletler’inde bütçe açığının kasım ayı itibariyle yüzde 30 arttığı gözlendi. Yaşanan bu artışın ekonomiye etkisi nasıl olacağı ise merakla bekleniyor.

EKONOMİ
13 Aralık 2022 - 13:32
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ABD’de bütçe açığı büyüyor! Hükumet artışın önüne geçemedi

ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamayla bütçe açığının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış göstererek 249 milyar dolara tırmandığı açıklandı. Hükümet gelirlerinin yüzde 10 azalmasının bütçe açığında önemli bir yer teşkil edildiğine değinen uzmanlar ekonomik daralma ve pandeminin yol açtığı çeşitli sorunlar sonucunda ABD ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aktardılar. Hükümetin bütçe açığına yönelik yeni tedbirleri uygulamaya koymasına kesin gözle bakılırken ABD ekonomisinin durağan süreçten ne şekilde çıkacağı ise herkesin merakla beklediği bir konu olarak konuşulmakta. 2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesi de bu daralmanın nasıl bir etki oluşturacağına dair çeşitli kamuoyu değerlendirmeleri son zamanlarda ABD medyasında sıklıkla yer almakta.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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