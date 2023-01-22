DÜNYA
22 Ocak 2023 - 16:27

ABD'de 'Çin Yeni Yılı' kutlanan gece kulübünde katliam! Silahlı saldırıda 10 kişi can verdi..

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan bir gece kulübü, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

DÜNYA
22 Ocak 2023 - 16:27
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ABD'de 'Çin Yeni Yılı' kutlanan gece kulübünde katliam! Silahlı saldırıda 10 kişi can verdi..
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California'daki Monterey Park'ta gerçekleştirilen 'Çin Yeni Yılı' kutlamasında silahlı saldırı düzenlendi ve düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü. 

ABD'de 'Çin Yeni Yılı' kutlanan gece kulübünde katliam



Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında düzenlenen saldırının bilançosunu açıklayan Los Angeles County Şerif Departmanı Çavuş Bob Bose, gerçekleştirilen saldırının Monterey Park'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldiğini aktardı.

ABD'de 'Çin Yeni Yılı' kutlanan gece kulübünde katliam

Saldırganın bir erkek olduğu ortaya çıkarken sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yaralıların sedyelerle yakındaki bir hastaneye götürüldüğü görülüyor.

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