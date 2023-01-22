ABD'de 'Çin Yeni Yılı' kutlanan gece kulübünde katliam! Silahlı saldırıda 10 kişi can verdi..













California'daki Monterey Park'ta gerçekleştirilen 'Çin Yeni Yılı' kutlamasında silahlı saldırı düzenlendi ve düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü.Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında düzenlenen saldırının bilançosunu açıklayan Los Angeles County Şerif Departmanı Çavuş Bob Bose, gerçekleştirilen saldırının Monterey Park'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldiğini aktardı.Saldırganın bir erkek olduğu ortaya çıkarken sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yaralıların sedyelerle yakındaki bir hastaneye götürüldüğü görülüyor.