DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:49

ABD'de çocuklar için sosyal medya yasağı

ABD çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan bir yasa tasarısı için düğmeye bastı. Tasarıya göre; 13 yaş altı için sosyal medya yasaklanacak. 13 ve 17 yaş aralığına ebeveyn izni gerekecek.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:49
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ABD'de çocuklar için sosyal medya yasağı


   ABD, sosyal medya kullanımına ilişkin önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Yeni bir federal yasa tasarısı hazırlayan senatörlerin gündeminde sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri var. 

Medya



   Sosyal medyanın çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkilerin önlenmesine yönelik tasarıya göre 13 yaşından küçük çocuklar Twitter, Instagram Tiktok gibi uygulamalarda hesap oluşturamayacak. Diğer kullanıcılarla etkileşime girmesi engellenecek.

    Ancak taslak metnine göre, uygulamalara giriş yapılmadan içeriklerin görüntülenmesine izin verilecek. 13 ila 17 yaşındaki çocukların kullanmaları için de ebeveyn izni gerekecek.

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