ABD'de doğum günü partisi kana bulandı: Silahlı saldırıda 4 kişi öldü!













BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Alabama, Dadeville'de dün yerel saatle 22:30 sularında silah sesleri duyuldu. Saldırı, kasabadaki Mahogany Masterpiece adlı bir dans stüdyosu'nda gerçekleştirilen doğum günü partisinde yapıldı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre olayda en az dört kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Alabama Valisi olarak görev yapan Kay Ivey, yaptığı açıklamasında "Dadeville halkına ve Alabama'daki kardeşlerime taziyelerimi sunarken katılıyorum. Eyaletimizde şiddet içeren suçlara yer yok. Daha fazla ayrıntı elde edildikçe kolluk kuvvetleri bizi bilgilendirecek." dedi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, Biden ile Beyaz Saray'ın olayla ilgili gelişmeleri yakından izlediği ve yardım sağlamak adına kolluk kuvvetleriyle ve aynı zamanda yerel makamlarla temas halinde olduğu da eklendi. Yetkililer, silahlı saldırıya ilişkin herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığını henüz açıklamadı. Bölgede ikamet eden Papaz Ben Hayes, Associated Press'e verdiği röportajda söz konusu saldırının 16 yaşına giren bir genç için düzenlenen doğum günü partisinde gerçekleşmesi nedeniyle kurbanların çoğunun genç olduğunu söyledi. 2023'ün başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde 140'tan fazla toplu infaz gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.