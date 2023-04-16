Alabama, Dadeville'de dün yerel saatle 22:30 sularında silah sesleri duyuldu. Saldırı, kasabadaki Mahogany Masterpiece adlı bir dans stüdyosu'nda gerçekleştirilen doğum günü partisinde yapıldı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre olayda en az dört kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Alabama Valisi olarak görev yapan Kay Ivey, yaptığı açıklamasında "Dadeville halkına ve Alabama'daki kardeşlerime taziyelerimi sunarken katılıyorum. Eyaletimizde şiddet içeren suçlara yer yok. Daha fazla ayrıntı elde edildikçe kolluk kuvvetleri bizi bilgilendirecek." dedi.
DÜNYA
16 Nisan 2023 - 22:57
ABD'de doğum günü partisi kana bulandı: Silahlı saldırıda 4 kişi öldü!
ABD'nin Dadeville kentinde bir doğum günü partisinde silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
DÜNYA
16 Nisan 2023 - 22:57