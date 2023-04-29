ABD'de dolu paniği!













Florida ve Teksas eyaletlerinde etkili olan fırtına dolu yağışını da beraberinde getirdi. Ancak dolunun şiddeti ve büyüklüğü normalin çok üstünde gerçekleşti. Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı.Yağışın şiddetine ilişkin ilk sinyalleri okyanus üzerinde yaklaşan fırtına bulutları verdi. Kısa süre sonra daşiddetli dolu başladı. Devasa boyuttaki buz parçaları, çok sayıda aracın camlarının kırılmasına ve evlerin çatılarının hasar görmesine neden oldu. Dolunun bir havuza bomba gibi düştüğü anlar da kayda alındı. O sırada doludan kaçmaya çalışan bir inek de yaralandı.ABD'nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.