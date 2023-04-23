ABD'de feci kaza: Yakıt tankeri alev aldı













Korkunç kaza, ABD'nin Connecticut eyaletinde meydana geldi..Yüksek süratle seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak yanındaki tankere çarptı. Kazada devrilerek metrelerce sürüklenen tankerden dökülen yakıt, sürtünmenin etkisi ile alev aldı.Can kayıpları ve yaralanmaların yaşandığı yangının büyüklüğü, kameralara yansıdı. Yangın, 16 itfaiye ekibinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Connecticut valisi,kaza yerinde incelemede bulundu. Olaya ilişkin ilk detayları basın mensuplarıyla paylaşan vali, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini; otomobildekilerin durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.