ABD'de fırtına felakete dönüştü: 41 kişinin öldüğü ülkeye gökten yarasa yağmaya başladı!













HİPOTERMİK ŞOKA ONLARCA YARASA KALDIRIMLARA DÜŞÜYOR

YÜZDE 60'LIK KISIM RİSK ALTINDA

Kar fırtınası ABD'de 41 kişinin ölmesine neden oldu. Ülke genelinde ulaşım felç oldu, itfaiye araçları kara gömüldü ve ambulansların hastalara ulaşması ortalama üç saat sürüyor. Soğuk hava dalgalarından kaynaklanan hipotermik şoka maruz kalan yarasalar kaldırımlara düşmeye başladı. Ülkenin yüzde 60'ı risk altında olduğundan ölü sayısının artacağından korkuluyor.Bazı eyalet şebeke operatörleri, kapasite sorunları nedeniyle kullanıcıları tasarruf etmeye çağırıyor. Ülke genelinde milyonlarca insan kar fırtınası ve elektrik kesintileri nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.Elbette soğuk sadece insanları etkilemiyor. Sokaklardaki evsiz hayvanların koşulları her geçen gün daha da zorlaştığından, sıcaklıklar eksi 8 santigrat dereceye düştüğü için Teksas'ta bir köprünün altında düzinelerce yarasa görüldü.Yerel bir gazete, hayvanların resimlerini paylaştığı haberinde "gökten yarasa yağdı" başlığını kullandı. Sokakta yaşayan hayvanlar da Houston Vahşi Yaşam Merkezi tarafından korumaya alındı.Kanada'nın Büyük Gölleri'nden Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar uzanan "ölümcül kar fırtınası" ABD nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 60'lık bir kesimini etkisi altına aldı. Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerinde 25 Aralık günü itibariyle 1.645 ABD iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiğini ve 3.869 uçuşun ertelendiğini bildirdi.Ulusal Hava Durumu Servisi ayrıca Pazar sabahı Buffalo Niagara Uluslararası Havaalanında kar derinliğinin 43 inç'e ulaştığını bildirdi. Yetkililer ayrıca, Büyük Göller yakınlarında atmosferik basınç durumunun ani düşüşünden dolayı "bomba siklonu" olarak adlandırılan güçlü bir kasırganın oluştuğunu duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlara ve kar fırtınalarına neden olduğu bildirildi.