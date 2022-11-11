Geçtiğimiz günlerde FTX, Alameda, Binance ve Bybit ile bir takım sorunlar yaşamıştı. Birkaç gün süren likidite tartışmalarından sonra Binance, haklı olarak FTX satın almak için bir niyet mektubu imzaladı. Ancak Binance daha sonra yaptığı yeni bir açıklamada FTX satın almayı bıraktığını duyurdu. Bu, FTX'i öldürürken, kripto para piyasasında da büyük bir düşüşe neden oldu. Bu arada, Bahamalar Sermaye Piyasası Kurumu, Bahamalar merkezli FTX'in varlıklarını dondurdu. Bu noktada şunu da eklemeliyim ki FTX USA, FTX'ten ayrı olarak ABD merkezli bir kuruluştur.
DÜNYA
11 Kasım 2022 - 18:23
ABD'de kripto para birimi platformu FTX, iflas başvurusunda bulundu
Dünyanın en büyük kripto para platformlarından FTX, iflas ettiğini duyurdu. FTX kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ederken yerine John J. Ray, FTX Group'un CEO'su olarak atandı.
DÜNYA
11 Kasım 2022 - 18:23
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