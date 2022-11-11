ABD'de kripto para birimi platformu FTX, iflas başvurusunda bulundu













YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Geçtiğimiz günlerde FTX, Alameda, Binance ve Bybit ile bir takım sorunlar yaşamıştı. Birkaç gün süren likidite tartışmalarından sonra Binance, haklı olarak FTX satın almak için bir niyet mektubu imzaladı. Ancak Binance daha sonra yaptığı yeni bir açıklamada FTX satın almayı bıraktığını duyurdu. Bu, FTX'i öldürürken, kripto para piyasasında da büyük bir düşüşe neden oldu. Bu arada, Bahamalar Sermaye Piyasası Kurumu, Bahamalar merkezli FTX'in varlıklarını dondurdu. Bu noktada şunu da eklemeliyim ki FTX USA, FTX'ten ayrı olarak ABD merkezli bir kuruluştur.Tüm bu gelişmeler sonucunda FTX iflas başvurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde "Chapter 11" olarak bilinen yasal işlemlere başladığını duyurdu. Bu genellikle şirketlerin iflas başvurusunda bulunmak için borçlarını ödeyememesine neden olur. FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti. John J. Ray, FTX Group'un CEO'su olarak atandı.