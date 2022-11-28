ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!

ABD'nin Maryland eyaletindeki Montgomery County'de bir hafif uçak elektrik hattına çarptı. Kazadan hemen sonra bölgeye gelen Montgomery eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yaklaşık 30 metre uzakta asılı duran uçakğın içindeki 65 yaşındaki pilot Patrick Markle ve 66 yaşındaki yolcu Jan Williams ile temasa geçti. Çalışma kapsamında yüksek gerilim hattı topraklama ekibi de otoyolu trafiğe kapattı. Yerel saatle 17.30'da başlayan ve yaklaşık altı saat süren çalışmanın ardından pilot ve yolcu uçatna ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar hemen ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.
Montgomery eyaleti itfaiye ve acil sağlık hizmetleri müdürü Scott Goldstein, kurtarma operasyonunun arından yaptığı açıklamada, uçağın asılı olduğu yerdeki dengesizlikten bahsetti ve herhangi yanlış bir harekette kazanın büyüyeceğini belirterek durumun daha kötü olabileceğini söyledi.