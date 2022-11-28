DÜNYA
28 Kasım 2022 - 13:41

ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!

ABD'nin Maryland eyaletinde yüksek gerilim hatlarına asılı kalan uçağın pilotu ve yolcuları, ameliyat edildikten sonra kurtarıldı.

DÜNYA
28 Kasım 2022 - 13:41
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ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!


ABD'nin Maryland eyaletindeki Montgomery County'de bir hafif uçak elektrik hattına çarptı. Kazadan hemen sonra bölgeye gelen Montgomery eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yaklaşık 30 metre uzakta asılı duran uçakğın içindeki 65 yaşındaki pilot Patrick Markle ve 66 yaşındaki yolcu Jan Williams ile temasa geçti.

 Çalışma kapsamında yüksek gerilim hattı topraklama ekibi de otoyolu trafiğe kapattı. Yerel saatle 17.30'da başlayan ve yaklaşık altı saat süren çalışmanın ardından pilot ve yolcu uçatna ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar hemen ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.



ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı

Montgomery eyaleti itfaiye ve acil sağlık hizmetleri müdürü Scott Goldstein, kurtarma operasyonunun arından yaptığı açıklamada, uçağın asılı olduğu yerdeki dengesizlikten bahsetti ve herhangi yanlış bir harekette kazanın büyüyeceğini belirterek durumun daha kötü olabileceğini söyledi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Kazadan sonra bölgede elektrik kesintileri de yaşandı. Başkent Washington DC'de yaklaşık 894 bin kişiye elektrik sağlayan Pepco'dan yapılan açıklamada, 120 bin kişiye ulaşamadığı belirtildi. Pepco, hasarı tespit etmek için Montgomery İlçesi İtfaiye ve Acil Sağlık Servisi ile birlikte çalıştığını açıkladı ve ekip elektrik altyapısı üzerinde çalışmaya başlamadan önce bölgedeki durumun çözülmesini umduğunu söyledi.

Bu arada Montgomery County'deki okullar da bugün elektrik kesintileri nedeniyle tatil edildi. Elektrik kesintileri bölgedeki 40'tan fazla okulu etkiledi, ancak Medstar Montgomery Tıp Merkezi ve Holy Cross Hastanesi'ndeki elektrik kesintileri bazı ameliyatları kesintiye uğrattı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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