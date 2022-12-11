DÜNYA
11 Aralık 2022 - 15:15

ABD'de seçimin Biden ve Trump arasında geçmesi bekleniyor. İşte seçim öncesi yapılan anketlerin sonuçları

ABD’de yapılan siyasal araştırmalarda Amerikalıların Trump ve Biden’ın adaylığına sıcak bakmadığı anketlere yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimi şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

DÜNYA
11 Aralık 2022 - 15:15
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ABD'de seçimin Biden ve Trump arasında geçmesi bekleniyor. İşte seçim öncesi yapılan anketlerin sonuçları


2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesi kamuoyu araştırmaları hızlı başladı. Son yapılan araştırmaya göre önceki dönem ABD Başkanı Trump ve mevcut başkan Biden’a desteğin oldukça düşük kaldığı öğrenildi. Anketlere göre, halk her iki ismi yeni dönemde başkan olarak görmek istemiyor. CNBC kuruluşunun yaptığı ankette halkın yüzde 61’i Trump’ın, yüzde 70 ‘i ise Biden’ın yeniden seçilmesine sıcak bakmıyor.

biden ve trump

Seçimin sonucu ne olacak?



Adaylara kendi partilerinden de desteğin az olduğu yeni dönemin farklı aktörlerle gidilmesi kanaatinin ön planda olduğu araştırma sonucunda dikkat çeken detaylardan oldu. Biden’ın ilerleyen yaşı, Trump’ın gergin bir başkanlık dönemi geçirmesi iki ismin handikapları olarak ortaya çıkıyor. 2024’de yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin adayları ve sonuçları şimdiden merak konusu haline geldi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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