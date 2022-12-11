ABD'de seçimin Biden ve Trump arasında geçmesi bekleniyor. İşte seçim öncesi yapılan anketlerin sonuçları







Seçimin sonucu ne olacak?







2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesi kamuoyu araştırmaları hızlı başladı. Son yapılan araştırmaya göre önceki dönem ABD Başkanı Trump ve mevcut başkan Biden’a desteğin oldukça düşük kaldığı öğrenildi. Anketlere göre, halk her iki ismi yeni dönemde başkan olarak görmek istemiyor. CNBC kuruluşunun yaptığı ankette halkın yüzde 61’i Trump’ın, yüzde 70 ‘i ise Biden’ın yeniden seçilmesine sıcak bakmıyor.Adaylara kendi partilerinden de desteğin az olduğu yeni dönemin farklı aktörlerle gidilmesi kanaatinin ön planda olduğu araştırma sonucunda dikkat çeken detaylardan oldu. Biden’ın ilerleyen yaşı, Trump’ın gergin bir başkanlık dönemi geçirmesi iki ismin handikapları olarak ortaya çıkıyor. 2024’de yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin adayları ve sonuçları şimdiden merak konusu haline geldi.