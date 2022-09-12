DÜNYA
12 Eylül 2022 - 12:46

ABD'de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı

ABD'nin Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kanalizasyonlar patladı, rögardan fışkıran sular cadde ve sokakları kapladı.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 12:46
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ABD’de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), dün Illinois eyaletinin kuzeyindeki bölgeler için ani sel uyarısı yayınladı. Eyalete bağlı Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı. Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patladığı kentte, rögardan fışkıran sel suları cadde ve sokakları sular altında bıraktı, trafiğin durmasına sebep oldu.
Eyalette şiddetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.

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