Yasaya göre, ailenin onayını almayan trans çocuklar istediği eyalete sığınma hakkına sahip olacak. 18 yaşından küçük o çocuk ailesinin elinden alınarak trans işlemleri olması için götürülebilecek. Ve ailesine geri götürülmeyip trans sığınma evlerine yerleştirilecek. Çocukların ebeveynelerine haber verilmeden cinsiyet değiştirme prosedürleri uygulanabilecek. Kendileri ile irtibata geçen trans çocuklar evlerinden polis zoruyla alınarak gerekli prosedürler uygulanmaya başlayacak.
DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 21:42
ABD'de 'trans çocuklar' yasası onaylandı
ABD’de küçük çocukların trans olmasına izin veren yasa onaylandı.
DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 21:42