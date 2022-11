ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?

PEK ÇOK FARKLI TEORİ VAR

Çoğu özel tuvalet oturağı basit bir oval tasarıma sahipken, ABD'deki birçok umumi tuvalet ilginç bir at nalı şekline sahiptir. Tuvalet uzmanları bunun uçak tuvaletlerinde de yaygın bir özellik olduğunu söylüyor. İşin tuhafı, umumi tuvaletlerdeki at nalı klozet kapakları ABD Uluslararası Sıhhi Tesisat ve Mekanik Yetkilileri Birliği'nin (IAPMO) endüstri standardı yönetmeliklerinde belirtilmiş. Tek Tip Tesisat Kurallarına göre: "Kamusal kullanım için klozetler uzatılmış tipte ve ya önü açık tipte olmalı ya da otomatik klozet kapağı dağıtıcısına sahip olmalıdır."Bu kanunlarda yazılı değildir, ancak ABD'deki çoğu kamu binası bu kılavuzu takip etme eğilimindedir.Amerikan tuvaletlerinin at nalı şeklindeki oturaklarının ardında yatan nedene dair pek çok teori var. Bir görüşe göre, desteklemeleri gereken vücut tiplerinin çeşitliliği ile başa çıkmak için daha esnektirler. Bir başka görüşe göre ise bu sayede sidik sıçramasına maruz kalan yüzey miktarı azaltılmış oluyor. IAPMO'da başkan yardımcısı Lynne Simnick'e göre, hijyen bu tasarım tercihinde kesinlikle bir rol oynuyor gibi görünüyor, ancak bunun kirli klozet kapağı ile kullanıcının eli ve/veya aleti arasındaki temastan kaçınmakla daha fazla ilgisi var gibi görünüyor. Simnick, "idrarla kirlenebilecek bir alanı ortadan kaldırdığını" ve "kullanıcının oturakla genital temasını ortadan kaldırdığını" açıkladı. Ayrıca kadınlar düşünülerek tasarlandığını belirterek, kadınların "klozeti kullandıktan sonra perineal bölgeyi kolayca silmelerini" sağlamanın da bu tasarım türünde etken olduğunu paylaştı.