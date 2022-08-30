DÜNYA
30 Ağustos 2022 - 18:20

ABD'de vegan beslediği bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!

ABD'de 18 aylık bebeğini vegan olarak besleyen ve yetersiz beslenmesinden dolayı da bebeğinin ölümüne neden olan anneye müebbet hapis cezası verildi.

DÜNYA
30 Ağustos 2022 - 18:20
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ABD'de vegan beslediği bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!


ABD'de yaşayan Sheila O'Leary isimli bir kadın bebeğinin ölümüne neden olmasından dolayı cinayetten hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezası aldı. vegan olarak yaşam tarzı süren ve çocuklarını da bu şekilde beslemek isteyen anne, 18 aylık bebeğinin yetersiz beslenmesinden dolayı ölmesine engel olamadı ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Sheila O'Leary, 18 aylık oğlunu vegan tarzı beslemek istedi be yetersiz besin almasından dolayı ölümüne neden oldu. Cinayetten hüküm giyen vegan kadın O'Leary, çıkarıldığı mahkeme tarafından suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.



ABD'de vegan beslediği bebeğini öldüren anneye müebbet

Çocukları için alışılagelmişten daha fazla bir katı bir vegan diyetini uygulayan 39 yaşındaki kadın, geçtiğimiz Haziran ayında altı ayrı suçlamadan suçlu bulunarak tutuklandı. Daha önce dört kez cezası ertelenen O’Leary’nin karar duruşması yapıldı vegan anne ,için istenen müebbet hapis cezası mahkeme heyeti tarafından onaylandı.

O’Leary’nin eşi de yargılanmayı bekliyor!

Sheila O'Leary'in eşi Ryan Patrick O'Leary de, eşiyle aynı suçlamalardan yargılanmasını beklediği öğrenildi. Şu anda hapiste tutuklu olarak yargılanan Ryan Patrick'in cezasının ne olacağının tam olarak bilinmediği aktarıldı.

ABD'de vegan beslediği bebeğini öldüren anneye müebbet

"18 aylık bebeği 7 aylık gibiydi"

Mahkemeye sunulan polis raporunda Ezra O'leary adını verdikleri 18 aylık erkek çocuğun kilosunun 17 olduğu belirtilirken 2019 yılının Eylül ayında hayatını kaybettiğinde çocuğun neredeyse 7 aylık bir bebek büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Adli tıp raporunda ise Ezra'nın öldüğü sıralarda yaklaşık 1 haftadır hiç beslenmediği de kaydedildi.

Polis raporunda ayrıca çiftin yetersiz olarak beslenen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğunun daha olduğu açıklanırken Florida Eyalet Savcısı Amira Fox, iki çocuğun aşırı ihmal durumuna maruz kaldığını söyledi. Eyalet savcısı Fox, mahkemeye sunduğu raporunda 3 ve 5 yaşlarındaki çocukların derilerinin sarı olduğunu ve dişlerinin de siyah olduğunu detaylı olarak anlattı.

Mango, muz ve avokado ile büyütmeye çalışmış!

Yetkililer, O'Leary isiml annenin daha önce yaşadığı ilişkisinden olan 11 yaşında bir kızı daha olduğunu ve onun da diğer kardeşleri gibi yetersiz beslendiğinin anlaşılması sonrası yasalar gereği biyolojik babasına teslim edildiğini öğrenildi. Çocuklarını yoğun vegan diyete maruz bırakan annenin çocuklarına sürekli mango, muz, avokado ve rambuta gibi meyvelerden başka yiyecek vermediği de bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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