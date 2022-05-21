DÜNYA
21 Mayıs 2022 - 19:28
Güncelleme: 21 Mayıs 2022 - 19:35

ABD'de yaşanan hortumda bilanço ağır

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Gaylord kentinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

DÜNYA
21 Mayıs 2022 - 19:28
Güncelleme: 21 Mayıs 2022 - 19:35
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ABD'de yaşanan hortumda bilanço ağır
ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde gerçekleşen Hortum hayatı felç etti. Oldukça etkili olan hortum araçları savurup ağaçları yerinden söken hortum, bir benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasara yol açtı. Bölgenin Belediye Başkanı Todd Sharrad yaptığı açıklamada, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sharrard, “Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

Bölgede hortum sebebiyle acil durum ilan edildi
Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu. "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu" diyen Vali Whitmer, "Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Hasar tespit çalışmalarının günler süreceği belirtiliyor.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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