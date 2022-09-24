ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'taki 77. BM Genel Kurulu marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi. 90 dakika süren görüşmenin ana maddeleri Tayvan krizi ve Ukrayna oldu. Kritik görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığından verilen bilgilere göre Blinken, özellikle gerilim zamanlarında iletişim kanallarını açık tutmanın önemine dikkat çekti. Blinken ayrıca, ABD'nin uzun soluklu tek Çin politikasıyla tutarlı olarak "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu" vurguladı. ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadığını yineleyen Blinken, Çin'in Moskova yönetiminin egemen bir devleti işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Blinken, ABD'nin çıkarlarının kesiştiği noktalarda Çin ile iş birliğine de açık olduğunu bilgisini verdi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 10:20
ABD'den Çin'e uyarı: 'Rusya'ya destek sağlanırsa sonuçları olur'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta görüşme gerçekleştirdiği Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye, Çin'in Moskova yönetiminin egemen bir devleti (Ukrayna) işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağını söyledi.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 10:20
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