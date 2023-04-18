DÜNYA
18 Nisan 2023 - 10:33

ABD'den DEAŞ elebaşına operasyon! DEAŞ elebaşlarından birini öldürdü

ABD, Suriye’de DEAŞ elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdüklerini bildirdi.

DÜNYA
18 Nisan 2023 - 10:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ABD’den DEAŞ elebaşına operasyon! DEAŞ elebaşlarından birini öldürdü


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “Orta Doğu ve Avrupa'daki terör saldırılarından sorumlu DEAŞ elebaşı Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürüldü." denildi.

ABD



Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken saldırının DEAŞ’ın yabancı ülke yetkililerini kaçırma planlarına ilişkin istihbaratın ardından yapıldığı belirtildi. ​​​​​​​

  

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıda DEAŞ’ın Suriye'de bulunan ilk beş liderinden biri ve Maher El-Agal etkisiz hale getirildi. Maher ile yakın ilişkisi bulunan üst düzey bir DEAŞ yetkilisi de saldırı sırasında ağır yaralandı." denildi. 

 

Saldırının Suriye'nin kuzeybatısındaki Jindayris dışında DEAŞ’ın iki üst düzey yetkilisini hedef aldığı ve saldırıda herhangi bir sivil can kaybının olmadığı ifade edildi.

 

CENTCOM sözcüsü Albay Joe Buccino, "DEAŞ liderlerinin görevden alınması, terör örgütünün küresel saldırı gerçekleştirme yeteneğini bozacaktır." dedi.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ