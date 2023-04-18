ABD’den DEAŞ elebaşına operasyon! DEAŞ elebaşlarından birini öldürdü













ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “Orta Doğu ve Avrupa'daki terör saldırılarından sorumlu DEAŞ elebaşı Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürüldü." denildi.Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken saldırının DEAŞ’ın yabancı ülke yetkililerini kaçırma planlarına ilişkin istihbaratın ardından yapıldığı belirtildi. ​​​​​​​ CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıda DEAŞ’ın Suriye'de bulunan ilk beş liderinden biri ve Maher El-Agal etkisiz hale getirildi. Maher ile yakın ilişkisi bulunan üst düzey bir DEAŞ yetkilisi de saldırı sırasında ağır yaralandı." denildi. Saldırının Suriye'nin kuzeybatısındaki Jindayris dışında DEAŞ’ın iki üst düzey yetkilisini hedef aldığı ve saldırıda herhangi bir sivil can kaybının olmadığı ifade edildi. CENTCOM sözcüsü Albay Joe Buccino, "DEAŞ liderlerinin görevden alınması, terör örgütünün küresel saldırı gerçekleştirme yeteneğini bozacaktır." dedi.