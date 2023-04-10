ABD'den gelen kritik veriler sonrası altın fiyatları geri çekildi!







ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ







GRAM ALTIN GERİ ÇEKİLDİ

10 NİSAN 2023 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatının yükselmesinin ardından ABD verilerinde düzeltici faaliyet uygulandı. Güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından, ons başına psikolojik 2000 doların altına bir düşüş görüldü. Analistler, ABD tarım dışı ödemeler verilerinin Fed'in faiz artışına yol açmasının ardından 1956 dolarına geri çekilmenin mümkün olabileceğini söyledi.Tarım dışı istihdam ise 239 bin olarak beklenenden 236 bin şeklinde gerçekleşti. Ancak bunun Fed'in para politikasında bir değişikliğe yol açmaması ve Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi altın fiyatlarını aşağı yönlü hareket ettirdi. Dolar bu çerçevede güçlenirken ONS Altın da bu seviyenin altına düştü.Altın onsu 1998 dolardan açıldı. Gün içi en düşük seviye 1989 dolardı ve en yüksek seviye 2006 dolar seviyesindeydi. Bir ons altın şu anda 1991 dolar üzerinden işlemlerine devam ediyor.Gram altın fiyatları da düşüş trendine girdi. 1241 liradan güne başlayan gram altın gün içerisinde en düşük fiyat 1230 liradan, en yüksek fiyat ise 1243 liradan işlem görmeye başladı. Gram Altın şu an 1232 lira seviyelerinde işlem gördüğü belirtiliyor.Gram altın: 1.233 TL Çeyrek altın: 2.096 TL Cumhuriyet altını: 8.625 TL Yarım altın: 4.191 TL ONS altın: 1.992 dolar