ABD'den Tayvan’a 1.1 milyar dolarlık füze satışına onay













Son dönemde artan Çin-Tayvan geriliminin ardından, ABD'den Tayvan'a silah satışı hakkında yeni bir açıklama geldi. Pentagon'un dün duyurduğu son silah anlaşmasına göre ABD Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışı gerçekleştirecek. Füzelerin arasında Tayvan için hayati önem taşıyan Harpoon gemisavar füzeleri ve Sidewider kısa menzilli havada havaya muharebe füzeleri de yer oynuyacak. Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, planlanan silah satışının Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma yeteneğini arttıracağı dile getirildi. DSCA'nın paylaştığı satılacak silahlar listesinde 60 AGM-84L-1 Harpoon Block II füzesi, 4 ATM-84L-1 Harpoon Block II tatbikat füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik füzesi ve lojistik yer oynuyacak. Anlaşmanın içinde ayrıca AIM-9X Block II taktik Yönlendirme Birimi, Gözetim Radar Programına (SRP) destek ile beraber yedek ve onarım parçaları içinde Tayvan'a teknik yardım hizmeti verilecek.Tayvan'a gönderilecek olan silahların listesi yayınlandıktan bir anlık sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu satışların Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme ve güvenilir bir savunma kabiliyetini sürdürme çabalarını desteklemek için "rutin durumlar" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Çin'e, Tayvan'a karşı sürdürdüğü diplomatik ve ekonomik baskıyı durdurması ve Tayvan ile anlamlı diyaloğa girmesi çağrısında bulunuldu.ABD'nin Tayvan'a yapacağı silah satışı Tayvan tarafından olumlu karşılandı. Tayvan Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang, ABD hükümetine bu yıl 5'inci kez onaylanan silah anlaşması işin teşekkür etti. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı ise ayrı bir basın açıklaması yaparak ,ABD'nin öngördüğü silah satışlarının Tayvan ordusuna, Çin'in Tayvan yakınlarındaki deniz ve hava sahasında düzenlediği "gri bölge" baskı kampanyasına karşı daha başarılı mücadele etmesinde yardımcı olacağı ve etkinliğini artıracağını söyledi. Tayvan Milli Savunma Bakanlığına göre, satışların ABD Kongresi'ne bildirilmesinden 1 ayın ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.Öte yandan, ABD, Tayvan'a 2010 senesinden bu yana 35 Milyar Dolarlık silah satışı gerçekleştirdi.