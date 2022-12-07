ABD'nin 2023 yılı için savunma bütçesini de içerisine alan Savunma Yetki Yasası'nın son taslağında, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin F-16 alımını kısıtlayan hükmü kaldırıldı. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı talebinde bulunurken; silah satışının devam etmesi için Kongre'nin yönetimin satış ilanlarına itiraz etmemesi gerekiyor. ABD Kongresi'nin her iki kanadından senatörler ve temsilcilerden oluşan bir kongre komitesi, 857 milyar dolarlık bir savunma bütçesi içeren NDAA tasarısını kesinleştirdi. 22 temsilcinin sunduğu tasarının son halinde, tasarının Meclis versiyonuna Türkiye'ye F-16'ların satışını kısıtlayıcı şartlara bağlayan bir madde eklenmedi. Yukarıdaki maddenin kaldırılması, ABD Kongresi'ni Türkiye'nin F-16 satın almasına bazı yasal kısıtlamalar getirmek için bir kozdan mahrum etti.
DÜNYA
07 Aralık 2022 - 09:54
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında geri adım! F-16 alımını kısıtlayan hüküm yasa tasarısından kaldırıldı..
Türkiye'nin ABD'den F-16 alımına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 857 milyar dolarlık bir savunma bütçesini kapsayan Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) sonuçlandırıldı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran hükmü yasa tasarısından çıkarıldı. İşte, son dakika haberi detayları..
DÜNYA
07 Aralık 2022 - 09:54