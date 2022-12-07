DÜNYA
07 Aralık 2022 - 09:54

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında geri adım! F-16 alımını kısıtlayan hüküm yasa tasarısından kaldırıldı..

Türkiye'nin ABD'den F-16 alımına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 857 milyar dolarlık bir savunma bütçesini kapsayan Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) sonuçlandırıldı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran hükmü yasa tasarısından çıkarıldı. İşte, son dakika haberi detayları..

DÜNYA
07 Aralık 2022 - 09:54
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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında geri adım! F-16 alımını kısıtlayan hüküm yasa tasarısından kaldırıldı..


ABD'nin 2023 yılı için savunma bütçesini de içerisine alan Savunma Yetki Yasası'nın son taslağında, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'nin F-16 alımını kısıtlayan hükmü kaldırıldı. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı talebinde bulunurken; silah satışının devam etmesi için Kongre'nin yönetimin satış ilanlarına itiraz etmemesi gerekiyor.

ABD Kongresi'nin her iki kanadından senatörler ve temsilcilerden oluşan bir kongre komitesi, 857 milyar dolarlık bir savunma bütçesi içeren NDAA tasarısını kesinleştirdi. 22 temsilcinin sunduğu tasarının son halinde, tasarının Meclis versiyonuna Türkiye'ye F-16'ların satışını kısıtlayıcı şartlara bağlayan bir madde eklenmedi. Yukarıdaki maddenin kaldırılması, ABD Kongresi'ni Türkiye'nin F-16 satın almasına bazı yasal kısıtlamalar getirmek için bir kozdan mahrum etti.



F-16 alımını kısıtlayan hüküm yasa tasarısından kaldırıldı

MUAFİYETTE 2 ŞART

Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yukarıdaki değişiklikler, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve F-16 modernizasyon kitlerinin Silah İhracatı Kontrol Kanunu kapsamında satılmayacağı hükmünü vermiş, ancak bu hükmün istisnası aşağıdaki şartlara tabi tutuldu.

"Başkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati ulusal güvenlik çıkarlarıyla temasa geçmesi ve bu silahların Yunan hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmemesini sağlamak için somut adımlar atmasının ardından bu maddeden feragat edilmesini talep etti.Menendez ve Van Hollen tarafından sunulan yasa tasarısı Senato yasa tasarısına dahil edilmedi. ancak Pappas ve destekçilerinin sunduğu yasa tasarısı 14 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'ne eklenmişti."

KONGRE, SATIŞ KAYDINA HERHANGİ BİR İTİRAZI KABUL ETMEYECEK

Kongre'nin bu hamlesine Türk diplomatları ve Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarının da katkı sağladığı kaydedildi. Kongre Komitesi'nin ilgili maddeyi kaldırmasıyla ABD Kongresi, Kongre'nin elinden bir koz alarak Türk F-16 alımlarına yasal gerekçelerle bazı kısıtlamalar getirdi. Bu arada Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve Kıbrıs Rum lobisine yakınlığıyla tanınan Menendez liderliğindeki milletvekilleri, Türkiye'ye yapılacak herhangi bir F-16 satışını her fırsatta engelleyeceklerini söylediler.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı ve filosu için 80 adet modernizasyon kiti talep ediyor.

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