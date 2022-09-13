ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü













Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında yaşanan gerginlikten duyduğu endişeyi ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, sınırdaki gerilimin Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucu meydana geldiğini ve bu nedenden dolayı sorumluluğun tamamen Ermenistan'ın siyasi ve askeri yönetimine ait olduğunu belirtti.Blinken, ABD'nin bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çabalarını sürdüreceğini kaydetti. Aliyev, Azerbaycan'ın barış gündemini desteklediğini ve bu yöndeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.