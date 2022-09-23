İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, ABD İran'daki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayınladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam etmekte olan hükümet karşıtı protestolar sırasında İranlıların "serbest bilgi akışını desteklemeyi" hedefledikleri belirtildi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
DÜNYA
23 Eylül 2022 - 20:54
ABD, İran'daki internet yaptırımlarını gevşetiyor
ABD hükümeti, İran'daki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayınlayarak, ülkede devam etmekte olan hükümet karşıtı protestolarda İranlılar için serbest bilgi akışını desteklemeyi hedeflediğini söyledi.
DÜNYA
23 Eylül 2022 - 20:54
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