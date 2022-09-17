DÜNYA
17 Eylül 2022 - 18:13

ABD Kongre Binası'nda 'Karabağ' sergisi

ABD Kongre Binası'nda işgalden kurtarılan Ağdam'ın fotoğraflarının gösterildiği "Karabağ" sergisi açıldı. Azerbaycan Mayısın Temizleme Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Selymanov başkanlığındaki heyet, Washington'da Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış bölgelerin fotoğraflarının yer aldığı sergiye katıldı.

DÜNYA
17 Eylül 2022 - 18:13
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ABD Kongre Binası'nda 'Karabağ' sergisi


Azerbaycan Mayısın Temizleme Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Selymanov başkanlığındaki heyetin ABD ziyareti devam etmektedir. Heyet ABD Kongre Binası'nda işgalden kurtarılan Ağdam'ın fotoğraflarının gösterildiği sergiye katıldı. "Agdam Delenda est" sergisinde ünlü İtalyan sanatçı, küratör ve fotoğrafçı Fabrizio Conti'nin Karabağ'da çektiği fotoğraflar yer aldı. Sergide, Ağdam, Cebrail, Fuzuli, Şuşa ve işgalden kurtarılan diğer bölgelerin fotoğrafları sergilendi.

Azerbaycan Mayısın Temizleme Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Selymanov ABD'nin birçok bölgesinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu hafta ABD'de art arda görüşmeler gerçekleştirdik. İlk görüşmelerimiz New York'ta, ABD Kongresi'nde, Savunma Bakanlığındaydı. Bütün görüşmelerde Azerbaycan'da mevcut olan mayın problemi hakkında bilgiler verdik ve ABD'nin çeşitli kurumlarıyla aramızda olan işbirliğinin genişletilmesi imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerin verimli geçtiğine inanıyorum. Yakın gelecekte biz bu görüşmelerin neticesini göreceğiz. Burada ABD'den saygın kişiler de yer almakta. Sergide çok etkileyici fotoğraflar var ve bunun ABD kamuoyunun bilgilendirilmesi için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.



İşgalden Kurtarılmış Toprakların Restorasyonu ve Yeniden İnşası Koordinasyon Karargahı Bölümlerarası Merkezi Temsilcisi Sultan Hacıyev, "Çok verimli ve yoğun görüşmelerin gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Görüştüğümüz her kurum yetkilisi ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında karşılaştığımız gelişim ve restorasyon problemleri hakkında bilgi verdik. Doğal olarak mayın temizleme problemleri daha ön plandaydı. Bu problemin ciddiliği, boyutu, bölgenin gelişmesine olan olumsuz etkileri muhataplarımızla görüşüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki talimatlarına uygun olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik. ANAMA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdik ve mayın temizleme konusunda Azerbaycan'a yardımda bulunulmasının oldukça önemli olduğunu ilettik. ABD'deki ortaklarımız, partnerlerimizin bu konuyla alakalı Azerbaycan'a gösterdikleri yardımı artıracaklarını umut ediyorum. İşgalden kurtarılmış bölgelerde yapılan çalışmaların durumu, boyutu, maksatları hakkında fazla bilgileri yoktu. Biz görüştüğümüz kurumlardan konuya ilgi gösterdiklerini gördük ve bu da bizleri daha da umutlandırıyor" diye konuştu.

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