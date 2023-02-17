ABD'li aktör Bruce Willis amansız bir hastalığa yakalandı!

Amerikalı aktör Bruce Willis, amansız bir hastalığa yakalandı. Edinilen bilgilerde Willis'e doktorların demans teşhisi koyduğu öğrenildi. Willis'in ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, ileri derecede afazili olan aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisinin konulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada iletişim kurmayı önemli ölçüde etkileyen bu hastalığı şimdilik tedavisinin olmadığı da belirtildi.
"DEMANS HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK"
"Bugün bu hastalığın tedavisi yok" şeklinde ifadelerin kullanıldığı açıklamada, önümüzdeki süreç içerisinde bu durumun değişmesinin umulduğu kaydedildi. 67 yaşındaki Bruce Willis'in durumunun ilerlemesiyle medyanın bu hastalığa olan ilgisi sonucu hastalığa ışık tutulabileceğinin ifade edildiği açıklamada "Daha fazla farkındalığa ve araştırmaya ihtiyaç var." denildi.