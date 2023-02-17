ABD'li aktör Bruce Willis amansız bir hastalığa yakalandı!







"DEMANS HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK"







"GEÇTİĞİMİZ YIL OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI"

Amerikalı aktör Bruce Willis, amansız bir hastalığa yakalandı. Edinilen bilgilerde Willis'e doktorların demans teşhisi koyduğu öğrenildi. Willis'in ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, ileri derecede afazili olan aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisinin konulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada iletişim kurmayı önemli ölçüde etkileyen bu hastalığı şimdilik tedavisinin olmadığı da belirtildi."Bugün bu hastalığın tedavisi yok" şeklinde ifadelerin kullanıldığı açıklamada, önümüzdeki süreç içerisinde bu durumun değişmesinin umulduğu kaydedildi. 67 yaşındaki Bruce Willis'in durumunun ilerlemesiyle medyanın bu hastalığa olan ilgisi sonucu hastalığa ışık tutulabileceğinin ifade edildiği açıklamada "Daha fazla farkındalığa ve araştırmaya ihtiyaç var." denildi.Amerikalı aktörün afazi nedeniyle Mart 2022'de oyunculuğu bıraktığı söylenmişti. 970'lerin sonlarında Broadway'de oyunculuğa başlayan Willis, 50 yıllık kariyerinde Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard'da gibi gişe rekorları kıran filmlerde oynadı. Bruce Willis'in oynadığı son film olan Assassin ise 31 Mart 2023'te sinemalarda gösterime girecek.