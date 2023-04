ABD'li dev banka açıkladı: Altında rekor an meselesi..

"ALTINDA REKOR AN MESELESİ"











GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Bank of America'daki analistler de altında yaşana hareketler hakkında yorum yaptı. Analistler, altın fiyatlarının ons başına 2.078 dolarlık rekoru kırmasının an meselesi olduğunu söylüyor. BofA'daki analistler, ilk ons ​​altın hedefinin ikinci çeyrekte göreceğimiz 2.100 dolar olduğunu belirtiyor.Yayınlanan raporda analistler, artan enflasyonun yol açtığı ekonomik kaygıların işgücü piyasasını zayıflattığını ve bu ortamda ise altındaki temel görünümün aslında güçlü bir altın yükseliş görünümünün vurgulandığı grafiği gösterdiler.Altın ons fiyatları dün yaşanan yükselmenin ardından düzeltme yaptı. Altın onsu güne 2020 dolar üğzerinden başladı. Gün içi en düşük seviye 2008 dolardı ve en yüksek seviye 2021 dolardı. Şu anda 2013 dolardan işlem görmeye devam ediyor.Gram altın da ons altındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Gram altının 6 Nisan iş gününe 1250 liradan başladığı söylendi. Gün içi en düşük 1242 lira olan gram altın, en yüksek 1252 lira oldu. Gram Altın şu an 1246 lira seviyesinde işlemde..