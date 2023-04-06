ABD'li dev banka açıkladı: Altında rekor an meselesi..

Bank of America'daki analistler de altında yaşana hareketler hakkında yorum yaptı. Analistler, altın fiyatlarının ons başına 2.078 dolarlık rekoru kırmasının an meselesi olduğunu söylüyor. BofA'daki analistler, ilk ons altın hedefinin ikinci çeyrekte göreceğimiz 2.100 dolar olduğunu belirtiyor.
"ALTINDA REKOR AN MESELESİ"
Altın ons fiyatları dün yaşanan yükselmenin ardından düzeltme yaptı. Altın onsu güne 2020 dolar üğzerinden başladı. Gün içi en düşük seviye 2008 dolardı ve en yüksek seviye 2021 dolardı. Şu anda 2013 dolardan işlem görmeye devam ediyor.