DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:28

ABD'li diplomatlar Sudan'dan tahliye edildi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusunun Amerikalı diplomatları ve ailelerini Hartum'dan tahliye ettiğini söyledi.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:28
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ABD'li diplomatlar Sudan'dan tahliye edildi


   ABD'li bir yetkili, operasyonun "hızlı ve temiz" bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

   Pazar günü erken saatlerde üç Chinook helikopterinin tahliye için ABD büyükelçiliği yakınına iniş yaptı.  Havayolu ile en az 100 kişinin tahliye edildiği bildirildi.



Sudan

   Fransız Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarını da tahliye ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, Fransız büyükelçiliğinden ayrıldıktan sonra tahliye konvoyuna ateş edildiğini ve geri dönmek zorunda kaldığını söylediler. Çatışan iki grup saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttular.

  Hollanda, İtalya, Belçika ve Japonya da vatandaşlarını tahliye etmek için operasyonlara başladıklarını söylüyor.

Sudan

   Bu arada, Sudan'da internet bağlantısının neredeyse tamamen çöktüğüne dair haberler var, bu da Hartum ve diğer şehirlerde mahsur kalanlara yardım koordinasyonunu ciddi şekilde engelleyebilir.

   Sudan'ın düzenli ordusu ile paramiliter RSF arasındaki güç mücadelesi, başkentte yüzlerce kişinin öldüğü ve binlercesinin de yaralandığı ağır bombardımana sahne oldu.

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