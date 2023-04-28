ABD'li felaket tellalı konuştu! 3 gün sonra o bölgede 7 şiddetinde deprem olabilir







ABD'Lİ UZMANDAN DEPREM UYARISI







Deprem felaketi yaşanmadan önce sosyal medyadan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi bilen ve kısa zamanda büyük kitlelere ulaşan Hoogerbeets 7 şiddetinde deprem beklediğini söyledi! Hoogerbeets'in paylaşımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketini önceden bilen Frank Hoogerbeets yine deprem uyarıları yaptı. Hoogerbeets o bölgede 7 büyüklüğünde deprem olacağını söyledi. Hoogerbeets 3 Şubat tarihinde sosyal medyasında Güney Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan bölgelerinde 7.5 büyüklüğünde deprem olacağını yazmış ve 6 Şubat tarihinde o bölgede deprem yaşanmıştı.Hoogerbeets 6 Şubat tarihi sonrasında da birçok kez deprem tahmininde bulunmuş ve hepsi de doğru çıkmıştı. Hoogerbeets 21-22 Nisan tarihlerinde olacak dalgalanmalar sebebiyle 29-30 Nisan tarihleri arasında bölge içinde ya da yakının 6-7 büyüklüğünde deprem olacağını söyledi. Hoogerbeets yeni tahminlerine göre İran, Pakistan, Rusya ve İran'ın Türkiye'ye yakın kısmında deprem beklediğini söyledi.