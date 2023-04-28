ABD'li felaket tellalı konuştu! 3 gün sonra o bölgede 7 şiddetinde deprem olabilir

Deprem felaketi yaşanmadan önce sosyal medyadan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi bilen ve kısa zamanda büyük kitlelere ulaşan Hoogerbeets 7 şiddetinde deprem beklediğini söyledi! Hoogerbeets'in paylaşımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ABD'Lİ UZMANDAN DEPREM UYARISI6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketini önceden bilen Frank Hoogerbeets yine deprem uyarıları yaptı. Hoogerbeets o bölgede 7 büyüklüğünde deprem olacağını söyledi. Hoogerbeets 3 Şubat tarihinde sosyal medyasında Güney Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan bölgelerinde 7.5 büyüklüğünde deprem olacağını yazmış ve 6 Şubat tarihinde o bölgede deprem yaşanmıştı.
Hoogerbeets 6 Şubat tarihi sonrasında da birçok kez deprem tahmininde bulunmuş ve hepsi de doğru çıkmıştı. Hoogerbeets 21-22 Nisan tarihlerinde olacak dalgalanmalar sebebiyle 29-30 Nisan tarihleri arasında bölge içinde ya da yakının 6-7 büyüklüğünde deprem olacağını söyledi. Hoogerbeets yeni tahminlerine göre İran, Pakistan, Rusya ve İran'ın Türkiye'ye yakın kısmında deprem beklediğini söyledi.