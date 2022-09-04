ABD'li şarkıcı Halsey, İstanbul'da on binlerce izleyicisini coşturdu

Müzik dünyasında 'Halsey' olarak tanınan Amerikalı ünlü şarkıcı Ashley Nicolette Frangipanei, dünya turu kapsamında dün akşam İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
Küçükçiftlik Park'ta on binlerce kişiye en hit şarkılarını seslendiren Halsey, kendisini izlemeye gelenlerle bir süre Türkçe konuştu. Halsey'in Türkçe konuşmaları büyük alkış aldı.
"Uzun süre bekledim"“Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” diyerek hayranları ile konuşmaya başlayan ABD'li ünlü şarkıcı Halsey sıcak havadan dert yanarken "Hava çok sıcak" ifadelerini kullancı. Halsey'in seyircilerle diyaloğu dakikalarca alkışlandı.
Şarkıcı, İstanbul'a davetle değil, kendi isteğiyle geldiğini anlatırken, konser için önerilen mekanın maksimum 10.000 kişilik olduğunu ancak kabul etmediğini söyledi. Ünlü şarkıcı konuşmasının sonunda "Hayranlarımı tanıyorum" dedi.
Diğer taraftan Halsey’in Türk sevgilisi Alev Aydın’dan "Ender" adını verdiği bir çocuğunun olduğu öğrenildi.