MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 13:22

ABD'li şarkıcı Halsey, İstanbul'da on binlerce izleyicisini coşturdu

İstanbul'da bir konser veren ve en hit şarkısını on binlerce kişinin önünde seslendiren ABD'li şarkıcı Halsey, Türkçe konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, hep İstanbul'da konser vermeyi beklediğini söyledi.

MAGAZİN
04 Eylül 2022 - 13:22
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ABD'li şarkıcı Halsey, İstanbul'da on binlerce izleyicisini coşturdu


Müzik dünyasında 'Halsey' olarak tanınan Amerikalı ünlü şarkıcı Ashley Nicolette Frangipanei, dünya turu kapsamında dün akşam İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

ABD'li şarkıcı Halsey



Küçükçiftlik Park'ta on binlerce kişiye en hit şarkılarını seslendiren Halsey, kendisini izlemeye gelenlerle bir süre Türkçe konuştu. Halsey'in Türkçe konuşmaları büyük alkış aldı.

ABD'li şarkıcı Halsey

"Uzun süre bekledim"

“Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” diyerek hayranları ile konuşmaya başlayan ABD'li ünlü şarkıcı Halsey sıcak havadan dert yanarken "Hava çok sıcak" ifadelerini kullancı. Halsey'in seyircilerle diyaloğu dakikalarca alkışlandı.

ABD'li şarkıcı Halsey

Şarkıcı, İstanbul'a davetle değil, kendi isteğiyle geldiğini anlatırken, konser için önerilen mekanın maksimum 10.000 kişilik olduğunu ancak kabul etmediğini söyledi. Ünlü şarkıcı konuşmasının sonunda "Hayranlarımı tanıyorum" dedi.

ABD'li şarkıcı Halsey

Diğer taraftan Halsey’in Türk sevgilisi Alev Aydın’dan "Ender" adını verdiği bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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