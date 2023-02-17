MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 15:32

ABD'li yıldız Bruce Willis'den kahreden haber! 'Tedavisi yok' diyerek acı haberi paylaştı: Hayranları şokta!

ABD'li ünlü oyuncu Bruce Willis'in tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığı açıklandı.

MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 15:32
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ABD'li yıldız Bruce Willis'den kahreden haber! 'Tedavisi yok' diyerek acı haberi paylaştı: Hayranları şokta!


Bruce Willis’in ailesi tarafından yapılmış olan açıklamalara göre, afazi rahatsızlığı ilerleyen aktörün drontotemporal demans isimli hastalığın da teşhisinin kurulduğu duyuruldu. Ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğinde büyük engeller ortaya çıktığı için işler değişti.

bruce willis

Hastalığın Tedavisi Yok



Açıklamalar doğrultusunda ‘’Bugün hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu durumun değişeceğini düşünüyoruz. Bruce’un durumu ilerlemeye başladıkça, medyanın ilgisinin farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutacağını umut ediyoruz.’’ Şeklinde ilerledi.

ABD’lü aktörün 2022’nin Mart ayında afazi rahatsızlığı nedeninden kaynaklı oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı.

1970’lerin sonunda Broadway’de sahne alarak oyunculuk hayatına adım atan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca başrollerde kusursuzluğu yakaladı.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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