ABD'li yıldız Bruce Willis'den kahreden haber! 'Tedavisi yok' diyerek acı haberi paylaştı: Hayranları şokta!







Hastalığın Tedavisi Yok







Bruce Willis’in ailesi tarafından yapılmış olan açıklamalara göre, afazi rahatsızlığı ilerleyen aktörün drontotemporal demans isimli hastalığın da teşhisinin kurulduğu duyuruldu. Ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğinde büyük engeller ortaya çıktığı için işler değişti.Açıklamalar doğrultusunda ‘’Bugün hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu durumun değişeceğini düşünüyoruz. Bruce’un durumu ilerlemeye başladıkça, medyanın ilgisinin farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutacağını umut ediyoruz.’’ Şeklinde ilerledi. ABD’lü aktörün 2022’nin Mart ayında afazi rahatsızlığı nedeninden kaynaklı oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı. 1970’lerin sonunda Broadway’de sahne alarak oyunculuk hayatına adım atan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca başrollerde kusursuzluğu yakaladı.